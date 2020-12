Netrebko sang in Geister-Staatsoper

Anna Netrebko feierte ihr Rollendebüt als Tosca in der leeren Staatsoper.

Highlight. Unter normalen Umständen hätte die Wiener Staatsoper den Saal mehrfach ausverkaufen können. Denn Anna Netrebko hatte ihr Rollendebüt als Tosca in den „heiligen Hallen“ des Hauses am Ring. Die Reihen blieben coronabedingt leer.

Dennoch konnte sie die Kritiker mit ihrer Stimme überzeugen. So ist und bleibt die Wallmann-Tosca auch unter dem neuen Direktor Bogdan Roščić die unumstrittene Regentin der Staatsoperninszenierungen. Einzige Kritik: Netrebkos Ehemann Yusif Eyvazov ging neben seiner Anna in der Rolle des Cavaradossi ein wenig unter. Das lag jedoch nur an dem direkten Vergleich.

Ausstrahlung. Am 18. Dezember wird die TV-Aufzeichnung dann auf ORF III gezeigt. Es ist die 619. Aufführung der Regiearbeit der bereits vor 28 Jahren verstorbenen Margarethe Wallmann.