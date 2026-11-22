1,16 Promille
Betrunkene Lenker tauschten mitten auf Fahrt Plätze
OÖ. Mit einem dreisten Trick wollten zwei alkoholisierte Männer in der Nacht auf Samstag in Wels offenbar die Polizei täuschen: Als eine Streife ihren Pkw kurz vor Mitternacht anhielt, tauschten der 21-jährige Lenker und sein 28-jähriger Beifahrer blitzschnell die Plätze.
Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle kam die Wahrheit ans Licht: Beide Männer waren alkoholisiert. Der ursprünglich am Steuer sitzende 21-Jährige hatte zuvor noch aus einer im Auto abgestellten Bierflasche getrunken. Ein Alkotest ergab bei ihm satte 1,16 Promille.
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Führerschein weg
Auch sein 28-jähriger Freund war nicht nüchtern. Bei ihm wurden 0,7 Promille festgestellt. Der 21-Jährige begründete den plötzlichen Fahrerwechsel gegenüber den Beamten damit, dass ihm schlecht geworden sei.
Der vermeintlich clevere Platztausch half den beiden allerdings nichts: Die Polizei untersagte beiden die Weiterfahrt. Dem 21-Jährigen wurde zudem vorläufig der Führerschein abgenommen.
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