Ein 21-Jähriger und sein 28-jähriger Freund waren beide alkoholisiert unterwegs. Als die Polizei den Wagen anhielt, wechselten die Männer blitzschnell die Plätze.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

OÖ. Mit einem dreisten Trick wollten zwei alkoholisierte Männer in der Nacht auf Samstag in Wels offenbar die Polizei täuschen: Als eine Streife ihren Pkw kurz vor Mitternacht anhielt, tauschten der 21-jährige Lenker und sein 28-jähriger Beifahrer blitzschnell die Plätze.

Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle kam die Wahrheit ans Licht: Beide Männer waren alkoholisiert. Der ursprünglich am Steuer sitzende 21-Jährige hatte zuvor noch aus einer im Auto abgestellten Bierflasche getrunken. Ein Alkotest ergab bei ihm satte 1,16 Promille.

Führerschein weg

Auch sein 28-jähriger Freund war nicht nüchtern. Bei ihm wurden 0,7 Promille festgestellt. Der 21-Jährige begründete den plötzlichen Fahrerwechsel gegenüber den Beamten damit, dass ihm schlecht geworden sei.

Der vermeintlich clevere Platztausch half den beiden allerdings nichts: Die Polizei untersagte beiden die Weiterfahrt. Dem 21-Jährigen wurde zudem vorläufig der Führerschein abgenommen.