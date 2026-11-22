Österreichs Ski-Legende über Speed-Auftakt, Kriechmayr und die rot-weiß-rote Downhill-Krise.

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Wenn Vincent Kriechmayr & Co. am Samstag mit dem Super-G in Copper Mountain die Speed-Saison eröffnen, ist Abfahrts-Legende Franz Klammer (72) via ORF1 ab 19.45 Uhr live dabei. Mit 25 gewonnenen Weltcup-Abfahrten ist der Olympiasieger von 1976 noch immer der erfolgreichste Abfahrer der Welt. Dass die Österreicher seit mittlerweile fast 15 Jahren auf einen Abfahrtskugel-Gewinner warten, überrascht auch Klammer.

oe24: Herr Klammer, was erwarten Sie sich vom Speed-Auftakt zur besten TV-Sendezeit? Franz Klammer: Ob gute Fernsendezeit oder nicht, ich schau mir jedes Rennen an, wenn es sich irgendwie ausgeht. Auch wenn für die meisten Journalisten der Fußball Nummer 1 ist: Die konstant guten Einschaltquoten sind kein Zufall. Skifahren ist ein spektakulärer Sport, vor allem in den Speed-Disziplinen geht’s richtig zur Sache.

oe24: Inzwischen fahren uns Schweizer und Italiener um die Ohren. Werden wir jemals wieder zur Abfahrtsnation Nummer 1? Klammer: Wir kämpfen darum. Wobei ich vorsichtig wäre, wenn ich höre, dass die guten Techniker Schwarz und Haaser zu Top-Abfahrern werden sollen: Ich hab lieber einen guten Gleiter, der an der perfekten Technik feilt, als umgekehrt: Das Gleiten ist nur schwer zu lernen. Deswegen tun sich technisch super versierte Rennläufer in der Abfahrt oft so schwer.

oe24: Vergangene Saison hat Vincent Kriechmayr Österreich über 1.000 Tagen ohne Abfahrtssieg erlöst ... Klammer: War ja auch Zeit ... Und es wäre ihm zu wünschen, dass auch heuer richtig was weitergeht. Und ich hoffe, dass die anderen mitziehen, dass endlich wieder ein Ruck durch die Mannschaft geht.

"Ich bin kein großer Fan von Comebacks"

oe24: Sie haben schon vor 15 Jahren nach dem Rücktritt von Michael Walchhofer davor gewarnt, dass von unten zu wenig nachkommen würde. Werden Matthias Mayer und Roland Assinger als Nachwuchstrainer dieses Problem lösen? Klammer: Endlich machen wir es den Schweizern nach. Die wissen, dass die guten Trainer zur Jugend gehören. Ob das neue Konzept bei uns schon Früchte trägt, kann ich nicht beurteilen. Allgemein ist sehr wenig über das Vorbereitungstraining durchgesickert.

oe24: oe24: Was halten Sie von ÖSV-Speedchef Andreas Evers? Klammer: Er hat in der Vergangenheit viel richtig gemacht, aber auch er an den Ergebnissen gemessen.

oe24: Im Idealfall fährt Kriechmayr um den Abfahrtsweltcup mit ... Klammer: Vinc hat jedenfalls das Potenzial dazu. Mir gefällt auch, wie fit er ist und dass er praktisch nie verletzt ist. Wenn du körperlich gut beisammen bist, bist du auch nicht so verletzungsanfällig.

oe24: Noch eine Frage zu Lindsey Vonn: Vor zwei Jahren meinten Sie im oe24-Interview, Vonn hätte einen Schuss, wenn sie sich noch ein Comeback antun würde. Das hat Lindsey Ihnen übel genommen. Habt ihr euch jemals ausgesprochen? Klammer: Nein, das hat sich leider nie ergeben. Noch einmal: Für mich steht außer Frage, dass sie sensationell zurückgekommen ist usw. Ihre Leidenschaft ist einmalig und für viele ein Vorbild. Ich bin nur prinzipiell kein Freund von Comebacks – aber jeder, wie er will.