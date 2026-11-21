Der Spanier Carlos Alcaraz hat am Samstag als erster Spieler das Endspiel der mit 15,75 Mio. Dollar dotierten ATP Finals erreicht.

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Der Weltranglisten-Dritte besiegte vor rund 20.000 Fans in Turin den US-Amerikaner Ben Shelton nach 1:59 Stunden 3:6,6:3,7:6(1). Alcaraz trifft nun am Sonntag im Endspiel entweder auf den Weltranglisten-Ersten Alexander Zverev aus Deutschland oder den Russen Daniil Medwedew (nicht vor 20.00 Uhr/live Sky).

"Ich bin wirklich glücklich. Ich habe nicht so gut begonnen, da war ich etwas frustriert. Ich bin froh, dass ich im zweiten Satz zurückgekommen bin", sagte Alcaraz im ATP-Interview. Am Ende habe er gutes Tennis gespielt. "Im Tiebreak war es großartig, ich freue mich auf morgen", so der Spanier, der im Vorjahr ebenfalls im Endspiel gestanden war. Er kämpft um seinen ersten Titel beim Saisonfinale, denn im Vorjahr hatte er gegen Jannik Sinner verloren.

Alcaraz scheint seine Verletzung am linken Oberschenkel gut wegzustecken. Dies ist auch eine wichtige Botschaft in Richtung Davis-Cup-Viertelfinale Österreich gegen Spanien am Donnerstag beim Final 8 in Bologna. Gegen Shelton sorgte Alcaraz im sechsten Duell für seinen fünften Sieg.

Alcaraz führt im Head-to-Head gegen Zverev und Medwedew

Der 23-Jährige könnte in Turin seinen insgesamt 30. Titel holen. Er hatte zuletzt nach einer längeren Verletzungspause der Reihe nach die Titel in Tokio, der Wiener Stadthalle und beim 1000er-Event in Paris geholt. In der Seine-Stadt hatte er zuletzt auch Shelton im Finale bezwungen.

In der Abendpartie trafen Zverev und Medwedew aufeinander, der Deutsche liegt im Head-to-Head mit dem Russen 8:14 zurück und hat von den vergangenen sechs Partien nur eine gewonnen. Alcaraz hat gegen beide möglichen Gegner eine positive Bilanz: Gegen Zverev führt er 7:6, gegen Medwedew 8:3.