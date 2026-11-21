Er überstand eine der größten Katastrophen der Seefahrtsgeschichte: Ein Diamantring, den seine Besitzerin in der Nacht des Titanic-Untergangs trug, kommt mehr als 100 Jahre später unter den Hammer.

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Der Ring gehörte der britischen Modedesignerin Lucy, Lady Duff Gordon. Sie trug den Solitär, als die "Titanic" am 15. April 1912 im Nordatlantik versank. Rund 1.500 Menschen starben, Duff Gordon überlebte – und mit ihr der Diamantring.

Rettung in einem fast leeren Boot

Die Überlebensgeschichte des Ehepaars Lucy und Sir Cosmo Duff Gordon sorgte nach der Katastrophe für heftige Diskussionen. Beide hatten es in das Rettungsboot Nummer 1 geschafft. Das Boot bot Platz für 40 Menschen, wurde aber nur mit zwölf Personen zu Wasser gelassen. Sieben davon waren Besatzungsmitglieder.

Die Überlebensgeschichte des Ehepaars Lucy und Sir Cosmo Duff Gordon sorgte nach der Katastrophe für heftige Diskussionen. © Getty Images

Besonders Sir Cosmo geriet danach in die Kritik: Er hatte den Besatzungsmitgliedern auf dem Rettungsschiff "Carpathia" jeweils einen Scheck über fünf Pfund gegeben. Das löste Gerüchte aus, er habe sie bestochen, damit sie nicht zu den Menschen im Wasser zurückruderten. Ein Bestechungsversuch wurde jedoch nicht zweifelsfrei nachgewiesen.

Bis zu 143.000 Euro für den "Titanic-Ring"

Heute trägt das Schmuckstück den Namen "Titanic-Ring". Das Auktionshaus Henry Aldridge & Son schätzt seinen Wert auf 80.000 bis 120.000 Pfund – umgerechnet bis zu rund 143.000 Euro.

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Am Samstag wird der Diamantring im englischen Devizes versteigert. Er ist Teil einer Spezialauktion, bei der zahlreiche Erinnerungsstücke rund um die "Titanic" und die Reederei White Star Line angeboten werden.

Auch im "Titanic"-Film zu sehen

Die Geschichte des Ehepaars Duff Gordon wurde sogar in James Camerons Filmklassiker "Titanic" aus dem Jahr 1997 aufgegriffen. Lucy wurde von Rosalind Ayres gespielt, Sir Cosmo von Martin Jarvis. Im Film gehören beide zur Gesellschaft der ersten Klasse, in deren Umfeld sich auch Rose und Jack bewegen.

Der Ring ist nicht das erste Erinnerungsstück von Lady Duff Gordon, das bei Henry Aldridge & Son für Aufsehen sorgt: Bereits im April 2026 wurde ihre Rettungsweste für 670.000 Pfund versteigert.