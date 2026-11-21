Erst UFOs, jetzt das nächste große Rätsel: Nach monatelangen Spekulationen hat die Administration unter Donald Trump geheime Regierungsakten zum Mythos "Bigfoot" freigegeben – und die Dokumente haben es in sich.

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Jahrelang gab es wilde Gerüchte in den tiefen Wäldern Nordamerikas. Jetzt hat der US-Forstdienst (U.S. Forest Service) insgesamt drei archivierte Aktenbände unter dem Titel "Bigfoot/Sasquatch Records" online gestellt.

Riesige Fußabdrücke im Wald

Besonders brisant ist ein Fall aus dem Jahr 1982 im "Umatilla National" Forest. Damals kam extra ein Wildtierbiologe der Regierung, um Dutzende mysteriöse, rund 38 Zentimeter lange Fußabdrücke im Grenzgebiet zwischen Washington und Oregon zu sichern. Gipsabdrücke der riesigen Sohlen wurden angefertigt.

Doch die Euphorie war schnell verflogen: Ein hinzugezogener Fährtenleser der Grenzpolizei nahm die Abdrücke genau unter die Lupe. In einem internen Memo hielt er fest, dass es sich wohl um eine geschickte Fälschung mit einer Attrappe aus Gummi oder Gips handelte.

Regisseur Roger Patterson mit den Gipsabdrücken. © AP

Tiefe Spuren im Schnee

Neben dem Fußabdruck-Krimi enthalten die Unterlagen auch ältere, teils gruselige Berichte von Jägern und Augenzeugen aus dem Bundesstaat Montana – darunter Schilderungen aus den Jahren 1941 und 1980.

Ein beigelegter Zeitungsartikel aus dem Jahr 2003 dokumentiert zudem den Fall eines 87-Jährigen, der plötzlich menschenähnliche Riesenspuren im Schnee vorfand. Ein Nachbar verfolgte die Fährte fast zwei Stunden lang tief in den Wald hinein – doch die Spur verlor sich im Nichts.

Warum gibt Trump die Akten gerade jetzt frei?

Die Veröffentlichung reiht sich in eine Offensive der Trump-Regierung ein, nachdem das Pentagon erst vor wenigen Monaten rund 170 geheime UFO-Dokumente öffentlich gemacht hatte.

Rechtlicher Auslöser für den Bigfoot-Drop ist das US-Informationsfreiheitsgesetz (FOIA): Werden Akten besonders oft von Bürgern angefordert, müssen Behörden sie für alle zugänglich machen.

Das ernüchternde Fazit der Behörden: Der ultimative Beweis für die Existenz von Bigfoot fehlt auch nach dieser Enthüllung. Der US-Forstdienst stellt in den Unterlagen klar, dass man das Wesen weder bestätigen noch dementieren kann.