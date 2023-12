22-Jähriger rammt Kontrahenten Messer in den Rücken

Der mutmaßliche Täter wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.

Steyr. Mit einem Messer ist am Sonntagabend in Steyr ein 24-jähriger Syrer von einem um zwei Jahre jüngeren Landsmann niedergestochen und verletzt worden. Zuvor waren die beiden sowie einige andere junge Männer in Streit geraten. Dabei griff der 22-Jährige zum Messer und rammte es dem Kontrahenten in den Rücken. Die Rettung brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Die Polizei ermittelte schließlich den 22-Jährigen als mutmaßlichen Täter, leitete eine Fahndung nach ihm ein und nahm ihn dann in der Wohnung von Verwandten fest. Bei der Vernehmung sagte er, dass er alkoholisiert gewesen sei und sich an nichts erinnern könne. Der Syrer wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.