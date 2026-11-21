Eine Wildkamera auf der estnischen Insel Saaremaa hat einen außergewöhnlichen Besucher eingefangen: Ein Rehbock mit nur einem Geweih auf der Stirn sieht aus wie ein echtes Einhorn.

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Eigentlich wollten Mitarbeiter der Naturschutzorganisation "Lutreola Foundation" mit ihrer versteckten Kamera den stark gefährdeten Europäischen Nerz beobachten. Stattdessen tauchte plötzlich ein Reh auf. Das Tier stillte zunächst seinen Durst und kam anschließend neugierig bis direkt vor die Linse. Dabei wurde sein ungewöhnlicher Kopfschmuck sichtbar.

Die Naturschützer nahmen den Fund mit Humor und verkündeten auf Facebook sinngemäß: "Einhorn auf Saaremaa entdeckt! Die Träume kleiner Mädchen sind endlich wahr geworden!"

Warum der Rehbock nur ein Geweih trägt

Bei dem vermeintlichen Fabelwesen handelt es sich tatsächlich um einen männlichen Europäischen Rehbock. Normalerweise wachsen ihm zwei Geweihstangen. In seltenen Fällen kann es allerdings zu ungewöhnlichen Entwicklungen kommen.

NABU-Experte Julian Heiermann erklärte gegenüber der deutschen BILD, dass eine Verletzung oder Fehlbildung im Bereich der sogenannten Rosenstöcke dafür verantwortlich sein kann. Dort wachsen die Geweihstangen jedes Jahr neu. Ist dieser Bereich betroffen, kann sich auch nur eine einzige Stange bilden.

Im Kampf mit anderen Böcken im Nachteil?

Bei der Nahrungssuche dürfte der ungewöhnliche Kopfschmuck kaum stören. Rehe ernähren sich vor allem von Blättern, Knospen, jungen Trieben, Kräutern und Gräsern. Bei Begegnungen mit Artgenossen könnte das Einhorn-Geweih allerdings zum Nachteil werden.

"Bei Konkurrenzkämpfen mit anderen Böcken, die zwei Stangen tragen, könnte er durchaus benachteiligt sein", so Heiermann.

Einhörnige Rehe gab es schon früher

So außergewöhnlich die Aufnahme aus Estland ist: Der Fall ist nicht einzigartig. Wildtierexperte Derk Ehlert bezeichnete das Phänomen gegenüber Zeitung als extrem selten, aber immer wieder beobachtet.

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Bereits 2008 sorgte ein einhörniger Rehbock in einem Naturpark in der italienischen Toskana international für Aufsehen. Damals wurde eine genetisch bedingte Fehlbildung als mögliche Erklärung vermutet. Auch bei Hirschen und anderen Tieren mit Geweih oder Hörnern können vergleichbare Abweichungen auftreten.

Ob der besondere Rehbock auf Saaremaa noch einmal vor die Wildkamera tritt, bleibt offen. Sein kurzer Auftritt hat den Naturschützern jedenfalls eine märchenhafte Überraschung beschert.