Wer gerne Gin Tonic, Whisky oder Wodka trinkt, muss sich ab 2027 auf höhere Preise einstellen. Österreich erhöht die Alkoholsteuer mit 1. Jänner um 30 Prozent. Eine klassische Flasche Wodka wird dadurch allein steuerlich um rund 1,20 Euro teurer.

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Die Steuer steigt von bisher 1.200 auf 1.560 Euro je 100 Liter reinen Alkohols. Das hat die Bundesregierung im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes beschlossen. Der Steuersatz war seit März 2014 unverändert geblieben.

So viel teurer wird eine Flasche Wodka

Wie stark sich die Änderung auswirkt, zeigt ein konkretes Beispiel: Eine Flasche Wodka mit 0,7 Litern und 40 Prozent Alkohol enthält 0,28 Liter reinen Alkohol. Dafür fallen derzeit 3,36 Euro Alkoholsteuer an. Ab 2027 sind es 4,37 Euro.

Das macht einen Unterschied von rund einem Euro bei der Steuer. Einschließlich Mehrwertsteuer ergibt sich für Konsumenten eine zusätzliche Belastung von rund 1,20 Euro. Die tatsächliche Preisentwicklung im Geschäft kann allerdings noch darüber hinausgehen: Händler und Hersteller können die Gelegenheit nutzen, ihre Preise zusätzlich anzupassen.

Betroffen sind unter anderem Schnäpse, Wodka, Gin, Rum, Whisky und verschiedene Liköre. © Getty Images

Betroffen sind unter anderem Schnäpse, Wodka, Gin, Rum, Whisky und verschiedene Liköre. Die Erhöhung betrifft damit auch viele Cocktails und Mixgetränke in der Gastronomie. Bier und Wein werden nicht über diesen Alkoholsteuersatz besteuert.

Regierung erwartet Millionen für das Budget

Mit der Maßnahme will die Bundesregierung zusätzliche Einnahmen erzielen. Laut Budgetplanung rechnet das Finanzministerium für 2027 mit rund 35 Millionen Euro Mehreinnahmen. Ab 2028 sollen es jährlich 45 Millionen Euro sein.

Mit der Maßnahme will die Bundesregierung zusätzliche Einnahmen erzielen. © APA/HANS KLAUS TECHT

Die Erhöhung ist Teil der Budgetkonsolidierung. Gleichzeitig werden von der Regierung auch gesundheitspolitische Überlegungen angeführt.

Wirtschaft warnt vor Folgen

Kritik kommt aus der Lebensmittelindustrie. Die Wirtschaftskammer hält die erwarteten Mehreinnahmen für zu optimistisch. Sie befürchtet, dass Konsumenten verstärkt auf günstigere Alternativen ausweichen oder Spirituosen im Ausland kaufen könnten.

Der Fachverband verweist dabei auf die letzte Erhöhung im Jahr 2014. Damals sei das Absatzvolumen von Spirituosen um rund eine Million Liter pro Jahr zurückgegangen und habe sich erst nach mehreren Jahren wieder erholt. Die Branche warnt außerdem vor Folgen für Gastronomie, Handel und heimische Hersteller.

Kritik kommt aus der Lebensmittelindustrie. Die Wirtschaftskammer hält die erwarteten Mehreinnahmen für zu optimistisch. © Getty Images

Die Wirtschaftskammer rechnet in ihrer eigenen Einschätzung sogar mit einem gesamtwirtschaftlichen Minus von rund 50 Millionen Euro jährlich. Diese Prognose steht allerdings im Gegensatz zur Berechnung des Finanzministeriums und ist eine Einschätzung der Interessenvertretung.

Kleine Brennereien zahlen weiterhin weniger

Auch für kleinere Brennereien gibt es eigene Steuersätze. Wer in einer Verschlussbrennerei jährlich höchstens 400 Liter reinen Alkohol herstellt, zahlt ab 2027 weiterhin nur 54 Prozent des regulären Steuersatzes. Dieser ermäßigte Satz steigt von 648 auf 842,40 Euro je 100 Liter reinen Alkohols.

Die Steuererhöhung trifft damit nicht alle Produzenten im selben Ausmaß. Für Konsumenten bleibt aber entscheidend: Hochprozentige Getränke werden ab dem Jahreswechsel steuerlich stärker belastet.