Die Fahrzeiten von Österreichs Gemeinden bis ins nächstgelegene öffentliche Spital weisen große Unterschiede auf.

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Die Fahrzeiten von Österreichs Gemeinden bis ins nächstgelegene öffentliche Spital weisen große Unterschiede auf. Laut einer von APA und ORF gemeinsam mit dem Foresight-Institut durchgeführten Erhebung liegen die Anfahrtszeiten mit dem Auto zwischen wenigen Minuten bis hin zu einer Stunde. In der Hälfte der 2.114 Gemeinden (inkl. der 23 Wiener Bezirke) beträgt die Anfahrtszeit 18 Minuten, über eine halbe Stunde benötigt man aus 11 Prozent der Gemeinden.

Gemessen wurde jeweils der Weg vom Bevölkerungsschwerpunkt der Gemeinden bis zum nächsten öffentlichen Spital. Am längsten dauert die Fahrt ins Spital demnach von den Tiroler Gemeinden Sölden und Tux aus mit 61 bzw. knapp 59 Minuten. Auch weitere Bergregionen in Tirol und Vorarlberg weisen lange Fahrtzeiten von über 50 Minuten auf.

Geografisch bedingt ebenfalls überdurchschnittlich lang braucht man u.a. aus dem Kärntner Lesachtal: Die Fahrt ins Bezirkskrankenhaus Lienz dauert rund 52 Minuten.

Auch von einigen steirischen Gemeinden rund um Mariazell und dem angrenzenden Niederösterreich aus sind die Anfahrtswege zeitintensiv: Während man vom bekannten Wallfahrtsort ca. 49 Minuten bis ins Landesklinikum Scheibbs braucht, beträgt die Fahrzeit vom benachbarten Mitterbach am Erlaufsee (Niederösterreich) ebenfalls über 40 Minuten. Knapp eine Stunde fährt man von Wildalpen ins Landesklinikum. Auch aus den Gemeinden Landl (52 Minuten bis ins Landesklinikum Waidhofen a.d. Ybbs) und Radmer (58 Minuten bis ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark) sind lange Anfahrtszeiten zu verzeichnen. Auch aus einigen burgenländischen Gemeinden im Seewinkel fährt man zwischen 40 bis 55 Minuten ins nächste Spital.

© APA

Flotteste Anfahrten aus Schärding und Wien-Floridsdorf

Der Median der Anfahrtszeiten beträgt österreichweit 18 Minuten - das bedeutet, in der Hälfte der Gemeinden und Wiener Bezirke liegt die Fahrzeit niedriger, in der anderen höher. Der Durchschnitt der Anfahrtsdauer beträgt österreichweit knapp 19 Minuten.

Von 28 Gemeinden (1,3 Prozent) aus benötigt man für die Fahrt ins Spital mehr als 45 Minuten, über eine halbe Stunde fährt man aus insgesamt 236 Gemeinden (11,2 Prozent).

Recht flott geht es hingegen in 335 Gemeinden bzw. Wiener Bezirken (knapp 16 Prozent): In diesen schafft man es in weniger als zehn Minuten von der Gemeinde- bzw. Bezirksmitte bis ins nächste Krankenhaus. In 108 Gemeinden bzw. Bezirken (5,1 Prozent) beträgt die Fahrzeit unter fünf Minuten.

Am schnellsten im Spital ist man vom oberösterreichischen Schärding und Wien-Floridsdorf aus. Anzumerken ist hier, dass sich die Spitäler nahe an den jeweiligen Messpunkten befinden.

Bundesländer: In Wien die kürzesten Wege

Im Schnitt am flottesten ist man in Wien: Hier beträgt die Anfahrtszeit durchschnittlich etwas weniger als fünf Minuten. In allen anderen Bundesländern liegt der Schnitt über 15 Minuten. Mit durchschnittlich mehr als 22 Minuten dauert der Weg in Kärnten am längsten, gefolgt von Tirol (21,5 Minuten), Vorarlberg (knapp 20 Minuten) und Oberösterreich mit 19 Minuten.

Im Fall von Mariazell gab es bis vor etwa zehn Jahren noch einen Spitalsstandort, dieser wurde aber trotz politischer Diskussionen rund um die Versorgungssicherheit in der Region geschlossen. Österreichs erstes Primärversorgungszentrum (PVE) entstand daraufhin in Mariazell und galt lange als Vorzeigemodell. Zuletzt mussten allerdings die Öffnungszeiten deutlich eingeschränkt werden - an den Wochenenden und an Feiertagen ist das Mariazeller Gesundheitszentrum nun geschlossen.

In Vorarlberg gab es zuletzt angesichts der Schließung der Geburtenstation am LKH Bludenz zu Anfang 2026 Diskussionen über die Dauer des Anfahrtswegs - begründet worden war die Schließung seitens der landeseigenen Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) mit zu geringen Geburtenzahlen. Die Zukunft der Station, die mit jener des LKH Feldkirch zusammengelegt wurde, war schon seit Jahren umstritten, unter anderem gab es wiederholt Sommerschließungen aus Personalmangel.

Das Spital Bludenz ist zentral für den Süden des Landes, vor allem für die umliegenden Täler. Von Gaschurn aus braucht man rund 35 Minuten nach Bludenz, nach Feldkirch sind es mindestens 45 Minuten Autofahrt. Das Land verwies dagegen darauf, dass auch die Geburtsbetreuung von Frauen aus den Arlberg-Gemeinden trotz einer noch längeren Anfahrt ins LKH Bregenz bisher gewährleistet war.

Im Burgenland dürfte sich die Anfahrtszeit aus den Gemeinden im Seewinkel mit dem geplanten Bau eines Krankenhauses in Gols (Bezirk Neusiedl am See) in Zukunft deutlich reduzieren. Der Neubau soll nach 2030 das bestehende Spital in Kittsee ersetzen.

Czypionka: Spitalsinfrastruktur "sehr kleinteilig"

Der Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) erklärte auf Anfrage, die Spitalsinfrastruktur in Österreich sei "sehr kleinteilig". "Es gibt sehr überzeugende Literatur, dass größere Volumina an Behandlungen positiv auf die Qualität wirken, und gleichzeitig gibt es eine Größenabhängigkeit der Effizienz." Daher versuche man international eher größere Spitäler zu bilden.

Die Problematik ergebe sich eher aus der "Spitalslastigkeit" des österreichischen Systems. Er verwies darauf, dass die Politik mehr ambulante Leistungen wolle - "und das würde die Fahrzeiten ins Spital auch weniger relevant machen". Und: "Es sei auch darauf hingewiesen, dass es viele Flächenländer gibt, in denen die Fahrzeit in Spitäler deutlich höher liegt, ohne dass sich dies negativ auf die Bevölkerungsgesundheit auswirken würde", so Czypionka mit Blick auf Skandinavien, Kanada oder etwa die USA.

Bezüglich der Randgebiete mit schlechterer Erreichbarkeit erklärte der Experte, für Notfälle müsse hier ein schnellerer Transport zur Verfügung stehen, etwa mittels Rettung oder Hubschrauber.