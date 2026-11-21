Jetzt kommen die nächsten Luxus-Villen unter den Hammer.

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Der exklusive Immobilienmarkt im Tiroler Bezirk Kitzbühel gerät zunehmend unter Druck. Immer häufiger werden hochpreisige Bauprojekte zum finanziellen Problem für ihre Eigentümer und Entwickler. Nun stehen zwei weitere Luxusvillen vor der Zwangsversteigerung. Die aktuellen Fälle reihen sich in eine Serie millionenschwerer Pleiten ein, die selbst vor der wohlhabenden Region rund um Kitzbühel nicht Halt macht.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, kommen erneut exklusive Immobilien unter den Hammer. Bereits zuvor hatte die Insolvenz einer Projektgesellschaft für Aufsehen gesorgt. Über die Griesenauweg GmbH aus Oberndorf wurde am 16. November am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Kreditschutzverband auf knapp 14 Millionen Euro.

© Getty Images

Schwierige Verkäufe

Im Mittelpunkt steht ein Luxusobjekt, dessen Verkauf offenbar nicht wie geplant gelang. Die Villa wird derzeit um 18,9 Millionen Euro angeboten. Die ursprünglich erwarteten Erlöse dürften damit ausgeblieben sein. Für das Unternehmen wurde die finanzielle Belastung schließlich zu groß.

Die Entwicklung deutet auf eine schwieriger gewordene Marktlage im obersten Preissegment hin. Während Kitzbühel lange als besonders gefragter Standort für Luxusimmobilien galt, sind Käufer mittlerweile offenbar zurückhaltender. Gleichzeitig wurden zahlreiche Projekte mit hohen Kreditsummen finanziert. Wenn sich Objekte nicht rechtzeitig oder nur mit erheblichen Preisabschlägen verkaufen lassen, geraten Bauträger rasch in Schwierigkeiten.

Die jüngsten Versteigerungen werfen damit eine grundsätzliche Frage auf: Auch im Tiroler Nobelbezirk scheinen selbst Millionenobjekte längst keine sichere Geldanlage mehr zu sein.