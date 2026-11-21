Interview
Gold-Profi: "Der System-Crash kommt bestimmt"
Seit Jahrtausenden übt Gold eine Faszination auf den Menschen auf. Und es hält seinen Wert. "Es ist das Geld, dass Wert verliert", sagt Gold&Co.-Chef Walter Hell Höflinger oe24. "Gold bleibt im Lauf der Zeit mehr oder weniger gleich viel wert."
Der Gold&Co.-Chef ist Buchautor, Edelmetall-Experte, genialer Unternehmer. In seinem Büro in der Währinger Straße blickt man hinaus auf das goldende Laub der Bäume, ein Schirm an der Wand zeigt die aktuellen Kurse. "Ich habe gern den Überblick", sagt Hell-Höflinger.
Zuletzt sind die Kurse deutlich gefallen. Gold hat mehr als ein Drittel an Wert verloren, seit dem Höchststand von knapp 5.600 Dollar Anfang des Jahres fiel der Preis auf aktuell rund 3.500 Euro für eine Feinzunze Gold (ca 31,1 Gramm). Anfang 2025 war die Feinunze Gold noch eintausend Euro weniger wert als jetzt. Viele wollen jetzt wieder kaufen.
“Wir vermerken einen deutlichen Zuwachs an Kunden-Interesse aufgrund der Kursentwicklung.”
Walter Hell-Höflinger, Chef und Gründer von Gold&Co.
oe24: Aktuell sinkt der Goldpreis? Was tun?
Walter Hell Höflinger: In dieser Phase muss man cool bleiben. Man kann gestückelt nachkaufen. Wie sich der Preis entwickelt, ist schwer vorhersehbar. Es ist jedenfalls ratsam, etwas Gold zu haben.
oe24: Sie sagen, die Krise des Geld-Systems kommt bestimmt. Warum sind Sie sich so sicher?
Hell Höflinger: Für mich ist das keine Frage des Ob, sondern des Wann. Schauen Sie sich die Schuldenstände an. Seit der Lehman-Brothers-Krise 2008 brennt es. 99% des Geldes ist von Luft gedeckt. Eine Bank muss nur 8 % des Geldes als Reserve halten und kann den Rest als Kredit vergeben. Dieses Geld muss mit Zinsen zurückgezahlt werden – und diese Zinsen müssen erst erwirtschaftet werden. Das kann auf Dauer nicht funktionieren.
oe24: Was bedeutet das für den Euro?
Hell-Höflinger: Ich nenne einen konkreten Vergleich: Vor ein paar Jahren war ein Kilo Gold 50.000 Euro wert, heute sind es über 112.000 Euro. Das ist für mich keine eigentliche Gold-Wertsteigerung, sondern eine Entwertung der Währung. Gold ist eher eine gerade Linie, nur die Währung verliert.
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oe24: Sie warnen vor dem digitalen Euro. Warum?
Hell-Höflinger: Der digitale Euro ist für mich nichts anderes als eine Währungsreform. Ich befürchte, dass die Geldmenge weiter ausgeweitet wird und dass ein digitaler Euro programmierbar wäre – etwa in der Frage, wie lange er gültig ist, wie lange man ihn aufbewahren kann und wofür man ihn verwenden darf. Das ist meine Befürchtung.
oe24: Sie zeichnen ein Überwachungsszenario...
Hell-Höflinger: Ich zähle jetzt nur die bereits bestehenden Systeme auf: digitale Ausweise, digitalen Impfpass, E-Card, Behördenakten, Grundbuch, Kontoregister, Safe-Register, Kreditkarten- und Debitkarten-Nutzung, den geplanten digitalen Euro und ein EU-Vermögensregister.
Mein Punkt: Alles, was es braucht, ist eine API, die sagt, wir führen das alles zu einer Datenbank zusammen. Eine KI hat damit kein Problem. Es gibt auf europäischer Ebene auch schon Austausch mit chinesischen Behörden zu deren Social-Credit-System. Ich sage nicht, dass dieses System in Österreich kommen muss. Ich sage, die Bausteine sind vorhanden und die Richtung ist gefährlich.
oe24: Was empfehlen Sie in der aktuellen Wirtschaftssituation den Menschen?
Hell-Höflinger: Es geht um finanzielle Selbstverteidigung. Man soll etwas, das an Wert verliert – nämlich Währung – in etwas tauschen, das seit 5.000 Jahren seinen Wert hält. Von Erspartem, das man in den nächsten zwei Jahren sicher nicht angreift, kann man 30 Prozent in Gold legen.
Eine Unze entspricht ungefähr einem Monatsgehalt. Der kleine Dukaten – diese kleine 15-Millimeter-Scheibe – ist ein gutes kleines Tauschmittel und entspricht ungefähr einem vollen Einkaufswagen für eine Familie. Jeder in Zentraleuropa kennt den Dukaten.
Oe24: Wie sollte man Gold kaufen?
Hell-Höflinger: Man sollte nicht bei Privaten kaufen, sondern beim Händler. Bei Webshops nur, wenn man sicher ist, dass es kein Fake-Shop ist. Nach zwölf Monaten und einem Tag ist der Verkaufserlös in Österreich steuerfrei.
Und Gold kauft man physisch, nicht als Papiergold: Die Comex in New York handelt 140-mal so viel Gold, wie es tatsächlich gibt. Wenn die Käufer das Gold auf dieser obersten Ebene plötzlich alle in echt haben wollen, ist das Angebot schnell weg.
Gründer Walter Hell-Höflinger ist in der 5. Generation und selbst seit mehreren Jahrzehnten in der Edelmetall-Branche tätig.
Darauf achtet der Gold&Co-Chef bei Mitarbeitern
oe24: Sie führen 30 Mitarbeiter in Österreich und sieben in Serbien. Sie stellen auch neue Mitarbeiter ein: Was erwarten Sie von Ihren?
Hell-Höflinger: Ich suche gute Mitarbeiter, habe aber hohe Anforderungen. In erster Linie in der menschlichen Natur. Ich erwarte Ehrlichkeit, Loyalität, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit sowie Lernbegierigkeit und Neugier. Verstöße gegen diese Grundsätze sind für mich absolute Kill-Faktoren. Denn wer dem Kunden etwas antut, tut es dem eigenen Nest und der Firma an. Kunden sollen menschlich, freundlich, ehrlich und transparent bedient werden.
oe24: Was halten Sie von der Work-Life-Balance?
Hell-Höflinger: Stress soll ertragbar sein und nicht ein Dauerzustand werden, weil Dauerstress zu Krankheit und Ausfällen führt. Fachlich muss ein Mitarbeiter nicht in allem Professor sein, aber sie sollen Philharmoniker und Dukaten kennen, Fälschungen erkennen, sich mit Schmuck, Uhren, Steinen, Bunzen und der Geschichte dahinter beschäftigen.
oe24: Was motiviert Sie persönlich?
Hell-Höflinger: Eines meiner Lebensmottos ist "Gier frisst Hirn". Ich will, dass es meinem Umfeld besser geht, dass meine Mitarbeiter gut behandelt werden und dass unsere Kunden ehrlich und transparent beraten werden. Am Ende geht es für mich nicht darum, mehr zu haben, sondern Werte zu bewahren – finanzielle und menschliche.
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