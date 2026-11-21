Premiere der Woche
Neue "Ariadne" mischt Staatsoper auf
1916 wurde "Ariadne auf Naxos" in seiner heute international üblichen Fassung in der Wiener Staatsoper uraufgeführt. Als schönste Frucht der kongenialen Zusammenarbeit zwischen Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Jetzt finen dafür erstmals Regisseur Barrie Kosky und Stardirigent Franz Welser-Möst dafür zusammen. Am Sonntag steigt die Premiere.
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Kosky verlegt die Handlung in die Wiener Villa Beer: Dort wird die geplante Aufführung einer Opera seria mit der Tanzmaskerade einer italienischen Komödientruppe zusammengelegt. Neben Golda Schultz (Ariadne) und Daniel Behle (Bachus) debütiert dabei als Haushofmeisterin Andrea Eckert.
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