Großer Verletzungs-Schock beim FC Bayern: Beim 1:1 gegen Köln muss Torjäger Harry Kane früh vom Platz. Die bittere Diagnose nach dem Spiel sorgt nun für eine lange Zwangspause in der Münchner Offensive.

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Im Duell gegen Köln endete die Partie für Stürmer Harry Kane bereits nach 20 Spielminuten, nachdem Kölns Schmied dem 33-Jährigen in der 15. Minute von hinten in das Sprunggelenk gerutscht war, dabei aber zuerst den Ball spielte.

Fünf Minuten nach dieser Szene ging es für Kane wegen Muskelproblemen an der Außenseite der linken Wade nicht mehr weiter. Nach dem Schlusspfiff lieferte Sportvorstand Max Eberl in der Mixed-Zone die ernüchternde Gewissheit: "Bei Harry Kane ist es ein Syndesmoseriss. Da ist die Ausfallzeit wie bei Saibari. Da wird gerade diskutiert, ob OP oder nicht." Laut BILD-Informationen bedeutet das für den Ballon-d’Or-Gewinner eine mögliche Zwangspause von drei bis vier Monaten.

© IMAGO/Jan Huebner

Nächster Rückschlag für Michael Olise

Doch der Ausfall des Torjägers blieb nicht die einzige Hiobsbotschaft an diesem Abend. Auch Michael Olise erlebte einen schmerzhaften Arbeitstag, als Kölns Krauß in der 41. Minute an der Strafraumkante in ihn hineinrutschte. Zwar biss der Franzose nach einer Behandlung noch bis zur Halbzeitpause auf die Zähne, blieb danach aber angeschlagen in der Kabine. Nach dem Match verließ Olise das Stadion auf Krücken, wozu Trainer Vincent Kompany entwarnte: "Ja, aber das ist eine Vorsorgsmaßnahme. Ich hoffe, dass es Michael ab Montag wieder gutgeht." Max Eberl erklärte zum Stand der Dinge: "Bei Michael haben wir noch keine Diagnose. Da ist es etwas am Knöchel."

Personalnot beim FC Bayern wächst

Durch die neuen Verletzungen spitzt sich die Personallage für den FC Bayern weiter zu. Mit Díaz (Bündelriss), Saibari (Syndesmoseriss), Gnabry (Oberschenkel) und Davies (Faserriss) fehlen bereits mehrere Akteure im Kader. Gegenüber Sky machte Kompany deutlich, wie schwer die Ausfälle wiegen: "Das sind Weltspieler, das kannst du nicht ersetzen, aber Mentalität haben wir und das müssen wir bringen jetzt." Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben ohne das Duo forderte der Double-Trainer vollen Einsatz aus der zweiten Reihe: "Wir brauchen unglaubliche Leistungen von Spielern, die vielleicht noch nicht gewohnt sind, diesen Druck zu haben beim FC Bayern. Wir werden alle zusammen versuchen, trotzdem aus dieser Situation für uns eine starke zu machen. Das macht der FC Bayern immer wieder und das wollen wir jetzt auch machen."

Sorgen überschatten Kompany-Rückkehr an Seitenlinie

Eigentlich stand die Partie ganz im Zeichen von Vincent Kompany, der 28 Tage nach seinem Zusammenbruch infolge einer Hirnhautreizung wieder an die Seitenlinie zurückkehrte. Am Ende rückte dieses Comeback durch die neuen Verletzungssorgen um Harry Kane und Michael Olise jedoch komplett in den Hintergrund.