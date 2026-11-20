Bitterer Rückschlag für den FC Bayern: Bei der Rückkehr von Trainer Vincent Kompany an die Seitenlinie kommt der Tabellenführer zu Hause gegen den 1. FC Köln nicht über ein 1:1 hinaus.

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Der FC Bayern München hat beim emotionalen Comeback von Trainer Vincent Kompany einen empfindlichen Dämpfer im Titelkampf kassiert. Fast auf den Tag genau einen Monat nach seinem Zusammenbruch an der Säbener Straße und einer auskurierten Hirnhautreizung kehrte der Belgier in der Allianz-Arena auf die Trainerbank zurück, musste sich gegen den Tabellen-15. aus Köln aber mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Für den Abstiegskandidaten aus dem Rheinland, der zuvor über einen Monat auf einen Ligasieg gewartet hatte und ohne seine aktive Fanszene auskommen musste, ist der Punktgewinn beim Doublesieger ein echter Achtungserfolg.

Verletzungsschock um Harry Kane und Michael Olise

Der Abend begann für den deutschen Rekordmeister denkbar ungünstig, denn Mikey Moore (14.) schloss einen blitzsauberen Konter über Maina und El Mala zur überraschenden Kölner Führung ab. Zu allem Überfluss verletzte sich Superstar Harry Kane nach einem Zweikampf mit Schmied am Sprunggelenk und musste bereits früh humpelnd für Tom Bischof weichen (21.). Immerhin sorgte Linksaußen Brown (38.) nach Zuspiel von Bischof mit einem gefühlvollen Schlenzer aus 18 Metern ins rechte untere Eck noch vor der Pause für den verdienten Ausgleich, ehe kurz vor dem Halbzeitpfiff auch noch Michael Olise angeschlagen ausgewechselt wurde und die Arena laut Sky später auf Krücken verließ.

Musiala-Comeback und Kölner Matchball im Finish

Lang ersehnte Rückkehr auf den Rasen: Jamal Musiala feierte im heutigen Match gegen den 1. FC Köln nach über zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback, konnte das enttäuschende 1:1 des FC Bayern aber nicht mehr abwenden. © APA/AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Nach dem Seitenwechsel warf Kompany mit dem 19-jährigen Tim Binder (46.) sowie später Noah Codjo-Evora (90.) gleich zwei Bundesliga-Debütanten ins kalte Wasser, während Jamal Musiala (72.) nach über zweimonatiger Verletzungspause sein viel umjubeltes Kader-Comeback feierte. Wirklich zwingend wurden die Münchner gegen die dicht gestaffelte Fünferkette der Elf von Coach René Wagner aber nur selten, wobei Musiala (80.) aus kurzer Distanz knapp rechts vorbeischoss. Auf der Gegenseite hielt Bayern-Keeper Urbig, der den verletzten Neuer vertrat, mit einer Glanzparade gegen Maina (57.) das Remis fest, bevor Kölns El Mala (82.) nach einem schweren Schnitzer von Pavlovic allein vor dem Tor die riesige Chance auf den Siegtreffer vergab.

ÖFB-Legionäre im Einsatz bei Bayern gegen Köln

Aus österreichischer Sicht stand ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer in der Münchner Startelf und bereitete mit einem starken Steckpass eine gute Abschlusschance von Lennart Karl (54.) vor, ehe er in der 72. Minute für Rückkehrer Musiala Platz machte.

Aufseiten der Kölner durfte zudem der österreichische Mittelfeldspieler Paul Okon-Engstler von Beginn an ran und rackerte bis zu seiner Auswechslung (79.) erfolgreich gegen die Bayern-Stars mit. Trotz des Punktverlusts bleibt der FC Bayern zwar an der Tabellenspitze, bangt nach den Ausfällen von Kane und Olise nun aber um zwei absolute Schlüsselspieler.