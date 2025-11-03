Alles zu oe24VIP
Barça soll an Kane interessiert sein – "Denke an nichts anderes"

03.11.25, 13:19
Spanische Medien berichten über angebliches Interesse des FC Barcelona an Bayern-Star Harry Kane. Eine Klausel soll dem Stürmer 2026 einen Wechsel für 65 Millionen Euro ermöglichen. Kane selbst betont jedoch seine Zufriedenheit in München.

Spanische Medien sorgen für Spekulationen um Harry Kane. Die Zeitung "SPORT" berichtet, der Bayern-Superstar beschäftige sich mit einem Wechsel zum FC Barcelona nach Ende der Saison. Angeblich könnte Kane den Rekordmeister im Sommer 2026 für eine festgeschriebene Ablöse von 65 Millionen Euro verlassen.

Kane dementiert Gerüchte

Der Engländer widerspricht den Berichten entschieden: "Wir sind gerade in einer fantastischen Phase und ich denke an nichts anderes", sagte Kane dem Guardian. Auf Spekulationen über eine Rückkehr nach England erklärte er: "Das ist im Moment nicht in meinem Kopf."

Offen für Bayern-Verlängerung

In den vergangenen Wochen zeigte sich Kane wiederholt offen für eine Vertragsverlängerung in München. "Ich habe noch fast zwei Jahre Vertrag. Es ist also nicht so, dass ich in meinem letzten Vertragsjahr bin", sagte der Stürmer. Der Verein sei glücklich mit ihm und er mit dem Klub.

Private Zufriedenheit in München

Neben der sportlichen Situation mit 22 Toren diese Saison spricht auch das private Glück für einen Verbleib. Kane, seine Frau Katie und die vier Kinder fühlen sich in München "extrem wohl". Die Bayern-Bosse um Max Eberl betonen regelmäßig den Wunsch nach weiterer Zusammenarbeit.

