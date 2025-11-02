Alles zu oe24VIP
FC Bayern Olise Goretzka Kane Kimmich
© Getty

Champions League

Bayern mit 15 Siegen in PSG-Showdown

02.11.25, 13:33 | Aktualisiert: 02.11.25, 16:02
Bayern München geht mit 15 Siegen aus 15 Pflichtspielen in den Champions-League-Showdown bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Präsident Herbert Hainer wurde mit 93 Prozent bestätigt und betonte: "Für die DNA des FC Bayern gibt es keine Ablöse."

Bayern München gastiert am Dienstag (21 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei Champions-League-Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit perfekter Bilanz: 15 Siege aus 15 Pflichtspielen. Die Müncher verlängerten ihren Startrekord am Samstag mit einer 3:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen souverän - selbst mit einer Rotationself.

Hainer als Präsident bestätigt

Die Jahreshauptversammlung am Sonntag wurde zum gegenseitigen Schulterklopfen. Präsident Herbert Hainer wurde mit 93 Prozent der Stimmen für eine dritte Amtszeit bestätigt. "Wir grüßen auch heute wieder die Konkurrenz von der Spitze. Weil der FC Bayern nicht träumend vor seinem Trophäenschrank steht, sondern weil wir hungrig bleiben", sagte der 71-jährige Clubchef. Er betonte: "Wir sind unabhängig, hängen nicht am Tropf eines großen Fremdinvestors. Für die DNA des FC Bayern gibt es keine Ablöse."

Kompany will "Rock 'n' Roll" in Paris

Trainer Vincent Kompany blickt erwartungsvoll nach Paris: "Dienstag wird höchste Intensität sein. Wir können frei und voll in dieses Spiel gehen. Wir haben es uns verdient, ein bisschen Rock 'n' Roll zu haben da." Beim 3:0 gegen Leverkusen hatte der Belgier mehrere Stars geschont, darunter Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz.

Laimer mit starken Leistungen

Konrad Laimer war beim Sieg gegen Leverkusen besonders effektiv. Der Salzburger, nach Ausflügen nach links wieder als Rechtsverteidiger aufgeboten, flankte Nicolas Jackson zum 1:0 auf den Kopf. Laimer hält in dieser Saison bereits bei sechs Assists - je drei in der Liga und in der Champions League. Jackson erzielte seinen ersten Ligatreffer für die Bayern.

Selbstvertrauen vor Top-Spiel

Kapitän Manuel Neuer betonte die Stimmung im Team: "Jeder weiß, was er zu tun hat. Das Selbstvertrauen ist da, egal auf welcher Position, egal wer anfängt." Kompany ergänzte über Kane: "Klar sind wir immer besser, wenn Harry spielt. Aber es hat sich so angefühlt, dass es jetzt ein Moment war für die anderen Jungs. Und dann haben wir einen topfitten Harry in Paris."

