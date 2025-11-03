Alles zu oe24VIP
Paukenschlag: David Alaba (33) schon im Winter nach New York
© Getty

Transfer

Paukenschlag: David Alaba (33) schon im Winter nach New York

03.11.25, 10:23
Es bahnt sich ein Mega-Transfer um unseren ÖFB-Kapitän an. 

Spanische Medien sind sich sicher: Die Zeit von David Alaba bei den Königlichen ist abgelaufen. Nach seiner schweren Knieverletzung hat der Ex-Bayern-Star unter Trainer Xabi Alonso kaum noch eine Chance auf Einsatzzeiten. Nur 145 Minuten in 13 Pflichtspielen stehen für Alaba in dieser Saison zu Buche.

MLS-Ruf statt Real-Reserve

Um den Traum von der WM-Teilnahme mit Österreich nicht zu gefährden, tritt Alaba jetzt die Flucht nach vorne an. Das Ziel lautet: Die Vereinigten Staaten von  Amerika. Konkret will New York City FC aus der Major League Soccer zuschlagen! Laut „Weekend Sports“-Reporter Sébastien Vidal will der Klub den Wiener bereits im Januar verpflichten – als Abwehrchef und Aushängeschild.

Auf den Spuren von Messi und Beckham

Ein Transfer, der Wellen schlagen würde: Alaba, der mit dem FC Bayern und Real Madrid alles gewonnen hat (u.a. 4x Champions League, 10x Bundesliga, 2x spanische Liga), wäre gemeinsam mit Lionel Messi oder David Beckham einer der größten Namen, die jemals in der US-Liga gespielt haben.

Ex-ÖFB-Kicker lockt Alaba 

Ein besonderer Reiz: In New York würde Alaba auf Hannes Wolf (26) treffen! Der Offensivspieler ist bereits bei NYCFC unter Vertrag – und könnte Alaba den Neustart in den USA erleichtern. Zwei Österreicher im Big Apple –  und das ausgerechnet vor der Weltmeisterschaft 2026 in USA, Kanada und Mexiko.

