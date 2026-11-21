Astro-Woche
21.11. – 27.11.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Dein MADONNA-Horoskop (21.11. – 27.11.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für dich in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Definiere gemeinsam vernünftige Grenzen und betrachte die Dinge einfach ein bischen pragmatischer, dann kann es ab Mittwoch harmonischer werden.
- Gesundheit: Nicht zu viel Druck bis Dienstag! Ab Mittwoch wird alles einfacher und für deine Nerven angenehmer.
- Beruf: Jetzt geht es um einfache, praktische Lösungen. Denke und handle möglichst ökonomisch!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Du bist schon bis Dienstag sehr willkommen. Da dir Mars ab Donnerstag endlich wieder gewogen ist, stehen deine Chancen insgesamt wieder viel besser.
- Gesundheit: Mitte der Woche lässt der große Stress schon nach. Ab Donnerstag versorgt dich Mars mit neuer Energie.
- Beruf: Es geht wieder voran. Lass dich aber beraten und beharre nicht auf deinen Ideen!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Freue dich auf ein weiteres Liebeshoch von Dienstag bis Donnerstag. Sei dann aber kompromissbereiter, sonst könnte Mars für Unruhe sorgen!
- Gesundheit: Schalte ab Donnerstag einen Gang zurück, schone dich und werde insgesamt vorsichtiger!
- Beruf: Hören Sie auf die Stimme der Vernunft! Ganz pragmatisch, statt sich kämpferisch zu geben.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Gut, wenn du dich zu einer nüchternen, pragmatischen Haltung durchringen kannst, statt zu streiten. Ab Donnerstag lässt es sich wieder besser reden.
- Gesundheit: Bis Montag könnte es nervlich noch sehr herausfordernd werden. Spürbarer Aufschwung ab Donnerstag.
- Beruf: Es wird leichter, deine Ideen und Pläne durchzusetzen. Gedulde dich noch bis Freitag!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Jetzt heißt es, vernünftiger werden und auch Grenzen zu respektieren. Verlässlichkeit und eine verbindliche klare Linie sollten an erster Stelle stehen.
- Gesundheit: Lass mal allen Stress los und besinne dich endlich wieder auf eine gesündere Lebensweise!
- Beruf: Was ist naheliegend und was ist vernünftig? Gut auch, wenn Sie etwas sparsamer werden.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Mars verleiht deinen Erwartungen und Wünschen mehr Nachdruck. Halte dich mit Kritik trotzdem zurück, die verträgt man derzeit nur sehr schlecht.
- Gesundheit: Du bekommst einen Energieschub. Kräfte so vernünftig einteilen, dass daraus kein Stress entsteht.
- Beruf: Es liegen noch einige Konflikte in der Luft. Ehrgeiz bis Donnerstag taktisch clever zügeln!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Lass jetzt wieder mehr Ruhe in dein Liebesleben einkehren, indem du auf Kontinuität und Alltagstauglichkeit setzt. Also möglichst pragmatisch!
- Gesundheit: Ab Montag wird es ruhiger. Gelegenheit, durchzuatmen und wieder etwas gesundheitsbewusster zu leben.
- Beruf: Gehe ökonomischer mit deinen Ressourcen um! Konzentration auf naheliegende Lösungen!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Bis Dienstag einfach nur cool bleiben, um Differenzen nicht eskalieren zu lassen. Ab Mittwoch lässt sich alles wieder viel vernünftiger gestalten.
- Gesundheit: Ab Mittwoch lässt der große Stress endlich nach. Donnerstag und Freitag werden richtige Wohlfühltage.
- Beruf: Schluss mit den Grundsatzdiskussionen! Bring dich praktisch ein, das klappt bestens!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Neue Spannungen liegen in der Luft. Stecke jetzt lieber zurück und bewahre einen kühlen Kopf! Vernünftige Aussprachen am Donnerstag und Freitag!
- Gesundheit: Lege mal den Schongang ein und verordne dir mehr Ruhe! Und meide sportliche Risken!
- Beruf: Setze mehr Vertrauen ins Teamwork und lass lieber andere die Richtung vorgeben!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Nutze von Montag bis Mittwoch die Chance, auf vernünftige Weise zusammenzurücken! Ab Donnerstag bloß nicht wieder zu kritisch und angriffslustig!
- Gesundheit: Mars bringt dir ab Donnerstag jede Menge neue Energie. Tu aber auch mehr für Ihre Schönheit!
- Beruf: Auch wenn du jetzt sehr entschlossen vorgehst, solltest du andere stärker miteinbeziehen!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Ab Donnerstag ist die Mars-Opposition endlich überstanden, sodass sich die Gunst der Venus viel besser entfalten kann. Bis Dienstag aber cool bleiben!
- Gesundheit: Montag und Dienstag könnten noch anstrengend werden, ab Mittwoch regen sich aber schon neue Kräfte.
- Beruf: Der Stress lässt nach. Ab Donnerstag kannst du deine Pläne Schritt für Schritt realisieren.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Festige noch bis Dienstag das Miteinander! Unter der Mars-Opposition ab Donnerstag ist es bestimmt klüger, in Konflikten vernünftig einzulenken.
- Gesundheit: Ziehe dich warm an und stärke dich für anstrengende Wochen, die auf dich zukommen könnten.
- Beruf: Steige lieber auf Kompromissangebote ein, statt auf deinen Vorstellungen zu beharren!
Deine Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90
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