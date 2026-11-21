DIE ASTRONOMIE DER RAUHNÄCHTE gibt Einblick in diese mysteriöse Zeit des Jahres.

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Für die einen ist das Jahresende eine Zeit der überquellenden Freude, des Feierns und der Geschenke. Andere besinnen sich auf immaterielle Werte, die ihnen wichtig sind: Familie, Liebe, Dankbarkeit. Oft sind die Tage vor dem Jahreswechsel auch geprägt durch eine Innenschau. Rituale rund um die Rauhnächte, die kurz vor Weihnachten starten, sind sehr in Mode gekommen.

Ursprünge der Nächte

Ein neues Buch von Florian Freistetter, Astronomie-Blogger und Podcaster („Sternengeschichten“) spürt den Wurzeln dieser besonderen Zeit wissenschaftlich nach: "Weil die Rauhnächte nicht der Esoterik gehören, sondern auf einem zutiefst astronomischen Fundament stehen" hat er Astronomie der Rauhnächte verfasst.

Rauhnächte © Hanser

Darin erklärt Freistetter faktenbasiert, woher diese Tage kommen und welche Bedeutung sie wissenschaftlich haben. Am Ende jedes Kapitels, das jeweils einer Rauhnacht gewidmet ist, findet sich ein Ritual, das erfrischend anders ist, als wir es vielleicht von anderen Büchern zum Thema kennen.

Ergänzung

„Ich habe nicht vor, den Zauber der Rauhnächte in diesem Buch durch wissenschaftliche Erklärungen zu zerstören, so Freistetter. Wir finden, dass dieses Buch eine interessante und kluge Ergänzung ist zu einem Thema, das sich großer Beliebtheit erfreut.