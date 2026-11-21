LABYRINTHE
Sich auf Borges einen Reim machen
Zugegeben, ich beneide jene unter euch, die das Werk des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges noch nicht kennen.
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Seine Kurzgeschichten, darunter jene, die sich um Das Aleph dreht, haben mich im Studium nachhaltig beeindruckt. Auch, weil ein populärer zeitgenössischer (Kitsch-)Autor sich davon inspirieren ließ; was jedoch mit dem komplexen, leuchtenden Original von Borges nicht zu vergleichen ist.
"Mysteriöses Schachspiel"
Jetzt wurde mit Labyrinthe eine andere Textgattung neu aufgelegt – die gesammelten Gedichte von Borges sind jetzt erstmals komplett und in besonders schöner Ausstattung beim Kampa Verlag erschienen.
Wiederkehrende Themen
Mit Lyrik hat der Autor, der vor allem für seine Kurzgeschichten bekannt ist, zu schreiben begonnen, er blieb ihr ein Leben lang treu: "Die Dichtung ist ein mysteriöses Schachspiel, dessen Brett und dessen Figuren sich wie in einem Traum verändern und über das ich mich beugen werde, nachdem ich gestorben bin", so Borges, in dessen Werk die Unendlichkeit, Labyrinthe sowie Bücher wiederkehrende Themen sind.
In seinen Gedichten finden sich kluge Betrachtungen des Lebens, und es ist der literarische Weg eines Ausnahmeautors darin zu erkennen.
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