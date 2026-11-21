Ein Erdbeben der Stärke 6,7 hat das Zentrum Perus erschüttert. Die Erschütterungen waren sogar in der rund 300 Kilometer entfernten Hauptstadt Lima zu spüren. Berichte über Todesopfer oder größere Schäden gibt es bisher nicht.

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Der Erdstoß ereignete sich am Freitag um 19.09 Uhr Ortszeit (Samstag, 1.09 Uhr MEZ). Nach Angaben des peruanischen Instituts für Geophysik (IGP) lag das Epizentrum rund 30 Kilometer nordwestlich der Region Junín in einer Tiefe von 129 Kilometern. Auch der US-Geologische Dienst (USGS) bestätigte die Stärke von 6,7, schätzte die Tiefe allerdings auf 108 Kilometer.

Erdrutsche und Steinschläge nach dem Beben

"Der Boden bebte heftig", sagte IGP-Präsident Hernando Tavera der Nachrichtenagentur AFP. An den Hängen sei es in der Folge zu Erdrutschen und Steinschlägen gekommen. In der Region Junín wurden mehrere Wohnhäuser leicht beschädigt. Außerdem kam es zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen.

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Das Verteidigungsministerium meldete zunächst keine größeren Sachschäden. Auch Verletzte seien bis dahin nicht bekannt gewesen. Aufnahmen lokaler Fernsehsender zeigten, wie Menschen in Lima und anderen betroffenen Orten nach den Erschütterungen auf die Straßen liefen.

Peru liegt am Pazifischen Feuerring

Peru befindet sich am sogenannten Pazifischen Feuerring. Dort treffen mehrere Erdplatten aufeinander, weshalb es in der Region immer wieder zu Erdbeben kommt. Jährlich werden in Peru mindestens 400 Erdstöße registriert – die meisten davon sind allerdings so schwach, dass sie von der Bevölkerung nicht wahrgenommen werden.

© EPA

Wie gefährlich solche Beben sein können, zeigte sich im August 2007: Ein Erdbeben der Stärke 7,9 in der Region Pisco forderte 595 Todesopfer und löste einen kleinen Tsunami aus. Erst im Juli dieses Jahres waren bei einem Beben der Stärke 5,1 in der Region Junín sechs Menschen ums Leben gekommen.