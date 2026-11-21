Die Tiroler Sozialdemokraten haben am Samstag, dem 21. November 2026, die personellen Weichen für die kommende Landtagswahl 2027 gestellt.

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Beim außerordentlichen Landesparteitag in der WM-Halle in Seefeld erhielt Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth 95,74 Prozent der Delegiertenstimmen und wurde damit offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt.

Der 39-Jährige trat ohne Gegenkandidaten an und knüpft damit nahtlos an sein Ergebnis vom Juni 2025 an, als er mit 95,93 Prozent zum Landesparteivorsitzenden gewählt worden war.

Wohlgemuth will "Brandmauer" in Tirol

Politik dürfe keine "Ego-Show" sein, sondern müsse wieder gemeinsam gestalten, beteuerte Wolgemuth ins einer Rede. Besonders scharf grenzte sich der SPÖ-Chef von den Freiheitlichen ab.

Die "Brandmauer" gegen rechts werde in Tirol "mit roten Ziegeln gebaut". Zu Spekulationen über ein mögliches Antreten seines Vorgängers Georg Dornauer mit einer eigenen Liste wollte sich Wohlgemuth hingegen nicht näher äußern.

ABD0046_20261121 - INNSBRUCK - ÖSTERREICH: Philip Wohlgemuth (Landesparteivorsitzender) am Samstag 21. November 2026 während dem Ordentlichen Landesparteitag der SPÖ Tirol mit Wahl des Spitzenkandidaten und der Landesliste für die Landtagswahl 2027, in Innsbruck. - FOTO: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER © APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER

Rückkehr der "Einheimischentarife"

Inhaltlich setzt die Tiroler SPÖ im bevorstehenden Wahlkampf auf klassische soziale Themen und Entlastung im Alltag: Wohlgemuth forderte strengere Regeln für Kurzzeitvermietungen sowie konsequente Maßnahmen gegen Leerstand, um die Abwanderung junger Menschen aus Tirol zu stoppen. Der gemeinnützige Wohnbau müsse abgesichert bleiben.

Eltern sollen Beruf und Familie besser vereinbaren können – durch eine ganzjährige, ganztägige und kostenlose Betreuung.

Neben der Rückkehr von Einheimischentarifen im Verkehr kündigte der SPÖ-Chef an, über eine Preisuntersuchungskommission genau hinzusehen, warum das Tanken in Tirol teurer ist als im Osten Österreichs.

Rückenwind aus Wien

Unterstützung erhielt Wohlgemuth in Seefeld auch von der Bundespartei. Klubobmann Philip Kucher und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner waren persönlich vor Ort, Finanzminister Markus Marterbauer schaltete sich per Videobotschaft zu. Für die Landtagswahl 2027 steht die Tiroler SPÖ dennoch vor einer großen Herausforderung: Bei der letzten Wahl im Jahr 2022 erreichte die Partei 17,5 Prozent und sieben der insgesamt 36 Landtagsmandate.