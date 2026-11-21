Ein bitteres Erwachen: Eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg wurde Opfer eines perfiden Internetbetrugs – mit fatalen finanziellen Folgen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Was als harmloser Flirt im Internet begann, entwickelte sich für eine 63-jährige Kärntnerin zu einem finanziellen Albtraum.

Bereits im Oktober 2024 nahm eine bislang unbekannte Person über ein soziales Netzwerk Kontakt zu der Frau auf.

Die Masche mit der großen Liebe

Schnell verlagerte sich der Austausch auf einen gängigen Messenger-Dienst: Die verwendeten Rufnummern stammten aus Nigeria. Doch die 63-Jährige schöpfte zunächst keinen Verdacht. Am anderen Ende der Leitung gab sich die Täterschaft als einsamer, verwitweter Arzt aus, der angeblich auf der Suche nach der großen Liebe sei.

Durch regelmäßige Nachrichten und emotionale Zuwendung entstand eine intensive "Online-Beziehung". Als das Vertrauen erst einmal aufgebaut war, folgte der nächste Schritt der bekannten Betrugsmasche: Der vermeintliche Arzt geriet immer wieder in finanzielle Engpässe und bat seine Internet-Bekanntschaft regelmäßig um Geld.

Am Ende summierte sich der finanzielle Verlust auf mehrere zehntausend Euro.

So schützt du dich vor "Love-Scamming"

Die Polizei rät zu höchster Vorsicht: Sei skeptisch, wenn Online-Bekanntschaften extrem schnell von großer Liebe sprechen.

Ausländische Telefonnummern (wie etwa +234 für Nigeria) bei angeblich in Europa lebenden Personen sind ein klares Warnsignal.

Überweise unter keinen Umständen Geld an Personen, die Sie noch nie im echten Leben getroffen haben – egal wie dramatisch die Notlage geschildert wird.