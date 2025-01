× Haus des Meeres freut sich über seltenen Nachwuchs

Bedeutender Moment im Haus des Meeres: Der seltene Springtamarin überraschte den Aqua Terra Zoo bereits im Dezember mit Nachwuchs.

Die Geburt des Jungtieres ist laut Geschäftsführer Jeff Schreiner ein bedeutender Moment, sowohl für den Artenschutz als auch die soziale Dynamik innerhalb der Gruppe. Aktuell klammert der noch namenlose Liebling des Zoos zwar noch an seiner Mutter, aber bald wird sich die ganze Gruppe an der Versorgung beteiligen. Das liegt daran, dass sich in der Regel nur ein Weibchen fortpflanzt . Sei es durch Schutz oder Fütterung, laut Schreiner helfen alle gemeinsamen Betreuungsmaßnahmen der sozialen Bindung der felligen Amazonasbewohner.

Zukunft schützen

Leider sind die kleinen Krallenaffen nur noch vereinzelt im Amazonasbecken zu finden. Abholzung und Bejagung machen dem Springtamarin auch "Callimico goeldii" genannt stark zu schaffen. Spezielle Erhaltungszuchtprogramme wie jenes im Haus des Meeres sind notwendig um bedrohte Arten wie den Springtamarin zu schützen. Solche Programme machen es nicht nur Tierliebhabern möglich diese faszinierenden Tiere zu beobachten, sondern leistet auch einen Beitrag zum globalen Artenschutz.