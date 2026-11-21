Die Topfavoriten Alexander Zverev und Carlos Alcaraz stehen im Endspiel der mit 15,75 Mio. Dollar dotierten ATP Finals in Turin.

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Der deutsche Weltranglisten-Erste besiegte am Samstag in der Vorschlussrunde den Russen Daniil Medwedew 7:6(0),6:4. Der Spanier Alcaraz bezwang im Halbfinale den US-Amerikaner Ben Shelton 3:6,6:3,7:6(1). Im Head-to-Head mit Alcaraz liegt Zverev 6:7 zurück.

"Ich bin wirklich glücklich. Ich habe nicht so gut begonnen, da war ich etwas frustriert. Ich bin froh, dass ich im zweiten Satz zurückgekommen bin", sagte Alcaraz. Am Ende habe er gutes Tennis gespielt. "Im Tiebreak war es großartig, ich freue mich auf morgen", so der Spanier, der im Vorjahr ebenfalls im Endspiel gestanden war. Er kämpft um seinen ersten Titel beim Saisonfinale, denn im Vorjahr hatte er gegen Jannik Sinner verloren. Zverev hat das Event 2018 und 2021 bereits zweimal gewonnen. Beim aktuellen gab er im gesamten Turnierverlauf noch keinen Satz und auch kein Aufschlagspiel ab.

Alcaraz scheint seine Verletzung am linken Oberschenkel gut wegzustecken. Dies ist auch eine wichtige Botschaft in Richtung Davis-Cup-Viertelfinale Österreich gegen Spanien am Donnerstag beim Final 8 in Bologna. Gegen Shelton sorgte Alcaraz im sechsten Duell für seinen fünften Sieg. Der 23-Jährige könnte in Turin seinen insgesamt 30. Titel holen. Er hatte zuletzt nach einer längeren Verletzungspause der Reihe nach die Titel in Tokio, der Wiener Stadthalle und beim 1000er-Event in Paris geholt.