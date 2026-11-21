Seit über 160 Jahren beißen sich die klügsten Köpfe der Welt an diesem Problem die Zähne aus. Nun soll ein Forscher mithilfe des KI-Chatbots Claude der Durchbruch gelungen sein – doch der Beweis ist so gewaltig, dass er noch nicht einmal komplett aufgeschrieben werden konnte.

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Ein Forscher des KI-Unternehmens Anthropic mit Hilfe des Chatbots Claude eines der berühmtesten Rätsel der Mathematik gelöst, wie inzwischen bestätigt wurde. "Ich glaube, dass ich gemeinsam mit Claude einen Beweis der Riemannschen Vermutung gefunden habe", erklärte Levent Alpöge gestern.

Er veröffentlichte Anmerkungen zu der Lösung auf seiner Internetseite. Weil der voll ausformulierte Beweis zu lang sei, wolle er ihn aber erst später niederschreiben, fügte er hinzu.

Gehört zu "Millennium-Problemen"

Erstmals wurde die Riemannsche Vermutung 1859 vom deutschen Mathematiker Bernhard Riemann formuliert. Dabei geht es um die Verteilung von Primzahlen. Sie gilt als eine der wichtigsten offenen Fragen der Mathematik.

Die Riemannsche Vermutung gehört zu den sieben Millennium-Problemen, für deren Lösung das Clay Mathematics Institute im Jahr 2000 jeweils eine Million US-Dollar ausgelobt hat. Nach dessen Regeln müssen die Lösungen aber noch in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden und zwei Jahre lang einer Prüfung standhalten.

Lösung soll später niedergeschrieben werden

Alpöge erklärte, er habe den Beweis in Lean erstellt, einer Programmiersprache, mit der mathematische Argumente von einer speziellen Software überprüft werden können. Die ausformulierte Lösung wäre Tausende Seiten lang und solle später niedergeschrieben werden.

"Das ist ein monumentaler Moment in der Menschheitsgeschichte. Es ist, denke ich, wirklich das größte Ereignis in der Geschichte der Mathematik", sagte Brian Conrey, ein führender Experte für die Riemannsche Vermutung (oder auch Hypothese), der Nachrichtenagentur AFP. "Es scheint unglaublich kompliziert zu sein." Er habe aber bisher auch nur Alpöges Anmerkungen auf seiner Internetseite gesehen.