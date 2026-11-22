Zum 30. Mal ging in Wien die "Seitenblicke Nighttour" für Licht ins Dunkel über die Bühne. Im Steinway Salon am Opernring kamen bei Arien und einer Lesung 15.260 Euro Reinerlös zusammen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bereits zum 30. Mal fand heuer die Seitenblicke Nighttour für Licht ins Dunkel statt. Ins Leben gerufen wurde die Initiative 1997 von Interspot-Chef Purzl Klingohr und summerstage-Gründer Ossi Schellmann – allein bei den von Schellmann alljährlich organisierten Veranstaltungen konnten bisher schon rund 400.000 Euro für Licht ins Dunkel gespendet werden.

Inge und Purzl Klingohr © zVg

Premiere im Steinway Salon

In diesem Jahr wurde das Jubiläum erstmals im Steinway Salon am Wiener Opernring gefeiert. Für das Programm sorgten Arien des jungen KLASSIK2GO Ensembles sowie eine launig vorgetragene Lesung von Konstanze Breitebner.

Julia Maria Sliwa, Aleksandra Smyd, Flaka Goranci © zVg

Dank der großzügigen Freundesrunde und der zahlreichen Gäste belief sich der Reinerlös des Abends auf 15.260 Euro für den guten Zweck.

Prominente Gäste und Co-Gastgeber

Neben Gastgeber Ossi Schellmann sowie Inge und Purzl Klingohr zählten auch Konstanze Breitebner, Marie Boltenstern, Eva Pölzl, ETRO-Österreich-Chef Alex Felbermayer, Felix Köck, Steinway-Chef Tobias Schrötter und Pianistin Julia Maria Sliwa zu den Gästen.

Gabriele Reinersmann, Ossi Schellmann, Georg Kraft-Kinz, Thomas Angermair © zVg

Als Spender und Co-Gastgeber unterstützten außerdem Gabriele Reinersmann sowie Georg Kraft-Kinz und Thomas Angermair den Abend.