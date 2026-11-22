15.260 Spenden-Euro
Promis feiern 30 Jahre "Seitenblicke Nighttour"
Bereits zum 30. Mal fand heuer die Seitenblicke Nighttour für Licht ins Dunkel statt. Ins Leben gerufen wurde die Initiative 1997 von Interspot-Chef Purzl Klingohr und summerstage-Gründer Ossi Schellmann – allein bei den von Schellmann alljährlich organisierten Veranstaltungen konnten bisher schon rund 400.000 Euro für Licht ins Dunkel gespendet werden.
Premiere im Steinway Salon
In diesem Jahr wurde das Jubiläum erstmals im Steinway Salon am Wiener Opernring gefeiert. Für das Programm sorgten Arien des jungen KLASSIK2GO Ensembles sowie eine launig vorgetragene Lesung von Konstanze Breitebner.
Dank der großzügigen Freundesrunde und der zahlreichen Gäste belief sich der Reinerlös des Abends auf 15.260 Euro für den guten Zweck.
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Prominente Gäste und Co-Gastgeber
Neben Gastgeber Ossi Schellmann sowie Inge und Purzl Klingohr zählten auch Konstanze Breitebner, Marie Boltenstern, Eva Pölzl, ETRO-Österreich-Chef Alex Felbermayer, Felix Köck, Steinway-Chef Tobias Schrötter und Pianistin Julia Maria Sliwa zu den Gästen.
Als Spender und Co-Gastgeber unterstützten außerdem Gabriele Reinersmann sowie Georg Kraft-Kinz und Thomas Angermair den Abend.
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