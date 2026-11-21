Der Wintermarkt am Riesenradplatz in Wien ist offiziell eröffnet: "SOKO Donau"-Star Lilian Klebow brachte das Wiener Riesenrad per Buzzer-Druck zum Leuchten.

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Bis Mittwoch, 6. Jänner 2027, lädt Wiens größter Wintermarkt ab sofort unter dem Motto "Der Prater rockt!" zum winterlichen Miteinander ein. Besucherinnen und Besucher des Wintermarkts am Riesenradplatz erwarten 37 Live-Konzerte – jeweils von Mittwoch bis Sonntag bei freiem Eintritt –, geöffnete Praterattraktionen, Geschenkstände sowie 33 Kulinarikstände, die das umfangreichste Streetfood-Angebot der Stadt bieten.

Tanja Duhovich und Stefan Koubek © ROBIN CONSULT/Roland Rudolph

Lilian Klebow drückt den Buzzer

Zum Auftakt wurde das rund 65 Meter hohe Wiener Riesenrad feierlich illuminiert: Nach einem Druck auf den Buzzer durch Schauspielerin Lilian Klebow, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Katharina Weninger, Leopoldstadts Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, Tessa und Nora Lamac vom Wiener Riesenrad sowie Prater Wien GmbH-Geschäftsführer Michael Prohaska erstrahlte das Wahrzeichen. Für die musikalische Stimmung sorgten Sam Brisbe gemeinsam mit Niddl und Nadine Beiler. "Es ist mir eine große Ehre und Freude, das Riesenrad zu illuminieren. Der Prater war einer der ersten Plätze, die ich, als ich 1997 um zu studieren nach Wien kam, besuchte. Vier Folgen haben wir bislang am Prater gedreht: in der Geisterbahn, unseren 90er am Tobogan, die 'Pratermelodie' beim Go-Cart und dieses Jahr bei der Märchenbahn. Letztes Jahr durfte ich für meine ServusTV Talk Show 'Berg- und Talfahrt' auf der gläsernen Plattform des Riesenrades mit Skispringer-Legende Toni Innauer unsere Höhenangst testen. Und mit meinen Kindern bin ich ständig da. Sie lieben Geisterbahnen – mich kriegen da keine zehn Pferde rein. Ein bisschen Licht in die Dunkelheit der momentanen Zeit bringen, ist ein schönes Geschenk und ein Kindheitstraum – Danke!", erklärte Lilian Klebow.

Claudia Kristofics-Binder mit Tochter Delphine und Enkelin Ruby © ROBIN CONSULT/Roland Rudolph

Tausende LEDs und hohe Erwartungen

Hinter der Beleuchtung steckt laut den Verantwortlichen ein großer technischer Aufwand: Die Waggons wurden mit 22.500 steuerbaren LED-Lichtpunkten umrandet und über 750 Meter Kabel auf die historische Architektur abgestimmt. Wintermarkt-Koordinatorin Natascha Kornberger betonte: "Das Wiener Riesenrad ist das Herzstück unseres Wintermarkts und ein Aushängeschild für Wien in der ganzen Welt. Durch die jährliche Illuminierung schaffen wir ein weiteres Stück Wiener Tradition, auf das sich alle Wienerinnen und Wiener freuen dürfen." Bezirksvorsteher Alexander Nikolai hob die Bedeutung für den Bezirk hervor: "Wenn am Riesenradplatz die Lichter angehen und der Duft von Punsch und Maroni in der Luft liegt, beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Der Wintermarkt ist ein wichtiger Treffpunkt, bringt Leben in unseren Bezirk und zeigt, wie schön es ist, wenn Menschen zusammenkommen. Ich freue mich, dass die Leopoldstadt auch heuer wieder winterlich erstrahlt!" Auch Prater Wien GmbH-Geschäftsführer Michael Prohaska blickt optimistisch auf die Saison: "Der Besucherrekord von 550.000 Gästen im vergangenen Jahr und die außergewöhnlich starke Medienresonanz unterstreichen die Erfolgsgeschichte des Wintermarkts am Riesenradplatz. Mittlerweile wird er als feste Größe der Wiener Adventzeit wahrgenommen. Wir freuen uns über diese Entwicklung und hoffen, die Rekordmarke heuer nochmals übertreffen zu können", sagte er.

Stefan Maierhofer © ROBIN CONSULT/Roland Rudolph

Prominente Gäste testen Prater-Fahrgeschäfte

Bei der Eröffnung nutzten zudem zahlreiche geladene Prominente mit ihren Kindern die Gelegenheit, die winterlichen Attraktionen auszuprobieren – darunter Ex-Miss Austria Tanja Duhovich, DJ und Moderatorin Martina Kaiser, der ehemalige Tennisspieler Stefan Koubek, Ex-Eiskunstläuferin Claudia Kristofics-Binder, die Sportmoderatoren Daniel Warmuth und Andreas Onea, die Ex-Fußballer Manuel Ortlechner und Stefan Maierhofer sowie Musiker Leo Aberer. Je nach Witterung sind im Winter unter anderem der Winterzug, das Kettenkarussell "Luftikus", das "Grand Autodrom", eine Kinder-Eisenbahn, ein Kinderkarussell, das Alt-Wiener Familienkarussell, die Achterbahn "Dizzy Mouse" und eine Trampolinanlage geöffnet. Ganzjährig zugänglich bleiben zudem Madame Tussauds Wien, die Luftburg Erlebniswelt sowie das Wiener Riesenrad bis spät abends.