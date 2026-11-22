LH Stelzer: "Der ländliche Raum muss bei der Gesundheitsversorgung gestärkt werden. Die ÖGK muss bei der Besetzung der Hausarztstellen endlich ihre Arbeit machen!“

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rund 1.200 OÖVP-Politiker sind am Wochenende zum Kommunalpolitischen Forum nach Bad Schallerbach gekommen. LH Thomas Stelzer (ÖVP) hat in seiner Rede einen Schwerpunkt auf die Versorgung im ländlichen Raum gesetzt: "Ob in Linz oder im Mühlviertel, im Inn-, Traun- oder im Hausruckviertel: Wer medizinische Hilfe braucht, muss rasch eine Ärztin oder einen Arzt erreichen können. Dafür braucht es ausreichend besetzte Kassenstellen und starke regionale Versorgungsangebote." Dass die Kassenarztstellen für ein Bundesland gewidmet werden, sei das eine. Diese zu besetzen, das andere. "Als Land leisten wir unseren Beitrag. Jetzt muss auch die ÖGK liefern und ihre Arbeit machen", so Stelzer. Zur Jahresmitte waren in OÖ 50 Kassenstellen unbesetzt.

Stärkung der regionalen Spitäler

OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger hat von neuen MRT-Geräten in Grieskirchen, Freistadt und Kirchdorf berichtet, Schärding und Bad Ischl folgen in den nächsten zwei Jahren. "Wir bauen die regionalen Spitäler aus und stärken damit die Spitalsstandorte", betont Hiegelsberger. Der Notarzthubschrauber in Suben ist seit September rund um die Uhr einsatzbereit.