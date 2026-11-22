Regionen stärken
50 offene Kassenstellen: Stelzer macht Druck auf ÖGK
Rund 1.200 OÖVP-Politiker sind am Wochenende zum Kommunalpolitischen Forum nach Bad Schallerbach gekommen. LH Thomas Stelzer (ÖVP) hat in seiner Rede einen Schwerpunkt auf die Versorgung im ländlichen Raum gesetzt: "Ob in Linz oder im Mühlviertel, im Inn-, Traun- oder im Hausruckviertel: Wer medizinische Hilfe braucht, muss rasch eine Ärztin oder einen Arzt erreichen können. Dafür braucht es ausreichend besetzte Kassenstellen und starke regionale Versorgungsangebote." Dass die Kassenarztstellen für ein Bundesland gewidmet werden, sei das eine. Diese zu besetzen, das andere. "Als Land leisten wir unseren Beitrag. Jetzt muss auch die ÖGK liefern und ihre Arbeit machen", so Stelzer. Zur Jahresmitte waren in OÖ 50 Kassenstellen unbesetzt.
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Stärkung der regionalen Spitäler
OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger hat von neuen MRT-Geräten in Grieskirchen, Freistadt und Kirchdorf berichtet, Schärding und Bad Ischl folgen in den nächsten zwei Jahren. "Wir bauen die regionalen Spitäler aus und stärken damit die Spitalsstandorte", betont Hiegelsberger. Der Notarzthubschrauber in Suben ist seit September rund um die Uhr einsatzbereit.
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