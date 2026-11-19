Mehr als 450 Linzer haben ihre Wünsche für die Entwicklung ihrer Stadt eingebracht. Besonders gefragt sind zusätzliche Grünflächen, Verkehrsberuhigung und strengere Regeln für E-Scooter.

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Linz. Zusätzliche Bäume, weniger Durchzugsverkehr und strengere Kontrollen bei E-Scootern: Bei der Gestaltung ihrer Stadt haben die Linzer klare Vorstellungen. Mehr als 450 Menschen beteiligten sich an fünf Stadtteilgesprächen und brachten ihre Wünsche und Verbesserungsvorschläge ein. Die Ergebnisse der Initiative "Dein Viertel. Deine Meinung." wurden am Mittwoch im Alten Rathaus präsentiert.

Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) sieht in den Rückmeldungen eine wichtige Grundlage für künftige Entscheidungen. Die Anliegen der Bevölkerung sollen sowohl bei laufenden Vorhaben als auch bei neuen Projekten berücksichtigt werden. Besonders deutlich wurde der Wunsch nach mehr Grünflächen. Zusätzliche Bäume, schattige Plätze und weniger versiegelte Böden stehen in mehreren Stadtteilen ganz oben auf der Prioritätenliste. In der Neuen Heimat schaffte es die Begrünung sogar von Platz 22 auf den ersten Rang.

Auch im Linzer Norden beschäftigen die zunehmende Bebauung und der Verlust unversiegelter Flächen viele Bewohner. Die Stadt verweist auf bereits umgesetzte Maßnahmen. Am Martin-Luther-Platz wurden rund 1.000 Quadratmeter entsiegelt und 20 Bäume gepflanzt. Weitere Baumstandorte sind im Bulgariplatzviertel vorgesehen.

Verkehr und E-Scooter sorgen für Diskussionen

Neben der Begrünung zählt die Verkehrssituation zu den wichtigsten Anliegen. Viele Teilnehmer wünschen sich zusätzliche Tempo-30-Zonen, bessere öffentliche Verkehrsverbindungen und weniger Durchzugsverkehr. Im Linzer Süden wurde insbesondere die Situation rund um den Mona-Lisa-Tunnel angesprochen. Für die Urfahraner Hauptstraße ist eine schrittweise Umgestaltung zur Begegnungszone vorgesehen. Ab Herbst 2027 soll außerdem die neue Obuslinie 48 Karlhof mit dem Krankenhausviertel und dem Bulgariplatz verbinden.

Kritik gibt es auch an E-Scootern. Vor allem abgestellte Fahrzeuge auf Gehwegen und gefährliche Fahrweisen sorgen für Ärger. Bürgermeister Prammer kündigte deshalb strengere Kontrollen an.

Zusätzliches Reinigungsteam geplant

Ein weiteres Thema ist die Sauberkeit im öffentlichen Raum. Illegale Sperrmüllablagerungen und achtlos weggeworfener Abfall wurden bei den Gesprächen mehrfach kritisiert. Ab Frühjahr 2027 soll deshalb ein neues Reinigungsteam mit vier zusätzlichen Mitarbeitern besondere Aufgaben im gesamten Stadtgebiet übernehmen.

Für die Auswertung wurden die Stadtteilgespräche mit den Ergebnissen der Bürgerbefragung 2026 verknüpft. Anliegen, die in beiden Formaten häufig genannt wurden, erhielten eine stärkere Gewichtung. Die Stadt betont allerdings, dass die Ergebnisse keine repräsentative Abstimmung darstellen. Vielmehr sollen sie als Orientierung dienen, um künftige Maßnahmen besser an den Bedürfnissen der Bevölkerung auszurichten.