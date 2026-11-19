Erstmals gibt es auch eine Härtefallregelung. Arbeiterkammer und SPÖ fordern unterdessen eine Erhöhung auf 700 Euro.

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OÖ. Wer in Oberösterreich mit einem geringen Einkommen auskommen muss, kann auch im kommenden Jahr finanzielle Unterstützung für die Heizkosten erhalten. Das Land stellt dafür erneut einen Zuschuss von 200 Euro pro anspruchsberechtigtem Haushalt bereit. Anders als bisher beginnt die Antragsfrist 2027 allerdings deutlich früher. Zusätzlich wird erstmals eine Härtefallregelung eingeführt.

Bereits ab 11. Jänner können Oberösterreicher den Heizkostenzuschuss online über die Website des Landes beantragen. Dafür bleibt bis zum 19. März Zeit. Die Antragsfrist wurde nach jahrelanger Kritik um zwei Monate vorverlegt. Soziallandesrat Christian Dörfel und Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide ÖVP) sehen in der Unterstützung eine Möglichkeit, einkommensschwächere Haushalte angesichts der Heizkosten finanziell zu entlasten.

Wer bekommt die 200 Euro?

Ob ein Haushalt Anspruch auf den Zuschuss hat, hängt in erster Linie vom Einkommen ab. Als Berechnungsgrundlage dient das Brutto-Jahreshaushaltseinkommen aus dem Jahr 2025. Für alleinlebende Personen gilt beispielsweise eine Einkommensgrenze von 21.883 Euro brutto im Jahr. Wer darüber liegt, erfüllt die reguläre Einkommensvoraussetzung für einen Einpersonenhaushalt nicht. Eine weitere Voraussetzung ist, dass sich der Hauptwohnsitz in Oberösterreich befindet.

Eine wesentliche Neuerung betrifft Menschen, deren finanzielle Situation sich seit 2025 verschlechtert hat. Erstmals sieht das Land eine Härtefallregelung vor. Davon können etwa Personen profitieren, die zwischenzeitlich arbeitslos geworden sind, aufgrund einer Erkrankung weniger verdienen oder mittlerweile ihre Pension angetreten haben. Damit sollen auch Haushalte berücksichtigt werden können, deren frühere Einkommensverhältnisse nicht mehr ihrer aktuellen finanziellen Situation entsprechen.

Arbeiterkammer und SPÖ fordern 700 Euro

Während das Land weiterhin 200 Euro pro anspruchsberechtigtem Haushalt vorsieht, kommt von der Arbeiterkammer Oberösterreich und der SPÖ Kritik an der Höhe der Unterstützung. Beide fordern eine deutliche Anhebung des Heizkostenzuschusses auf 700 Euro. Als Begründung verweisen sie auf die stark gestiegenen Preise für Heizmaterial. Die bisherige Unterstützung reiche aus ihrer Sicht nicht aus, um die finanzielle Belastung ausreichend abzufedern.

Darüber hinaus sprechen sich Arbeiterkammer und SPÖ dafür aus, den Zugang zur Förderung auszuweiten. Damit sollen künftig mehr Haushalte von der finanziellen Hilfe profitieren können. An der Höhe des Zuschusses von 200 Euro hält das Land für 2027 jedoch fest. Die wesentlichen Änderungen betreffen somit den früheren Antragsbeginn und die zusätzliche Berücksichtigung besonderer finanzieller Härtefälle.