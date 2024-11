Schneeunfall: Autowrack zwischen zwei Bäume eingequetscht

Es ist der erste Schneeunfall mit Todesfolge in der beginnenden Wintersaison in Oberösterreich.

Kurz vor 8 Uhr kam es am Freitag zu einem tödlichen Crash gegen einen Baum in Tarsdorf in Oberösterreich. Wie die Feuerwehr Hochburg bestätigt, ist der Pkw-Lenker von der schneebedeckten Straße abgekommen, mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt und wurde zwischen zwei Bäumen eingeklemmt. Mithilfe einer Seilwinde wurde der Pkw vom Feuerwehrauto herausgezogen und der Fahrer den Rettungssanitätern übergeben. Der aus Ostermiething stammende Lenker ist noch im Rettungsauto an den Folgen des Unfalls verstorben. Eine Polizistin erlitt einen Schwächeanfall, sie musste betreut werden.