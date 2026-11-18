Auf Motorhaube
Starke Windböen: Baum kippt auf fahrendes Auto
Zwei Bäume sind wegen starker Windböen Mittwochfrüh auf die Straße bei Weißkirchen an der Traun (Bez. Wels-Land) gekippt, einer davon fiel auf die Motorhaube eines fahrenden Pkw. Der 25-jährige Lenker wurde verletzt und ins Spital eingeliefert, so die Polizei.
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Gegen Wurzelstock
Ein nachfolgender Wagen war noch gegen den Wurzelstock des umgefallenen Baumes geprallt. Der 28-jährige Fahrer blieb unverletzt. Viele Feuerwehreinsätze standen am Mittwoch im Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen, Aufräumarbeiten und anderen Unwetterschäden.
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