Mehr als 50 Einsätze verzeichnete das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich am Mittwoch im Zusammenhang mit dem Sturm.

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Zwei Bäume sind wegen starker Windböen Mittwochfrüh auf die Straße bei Weißkirchen an der Traun (Bez. Wels-Land) gekippt, einer davon fiel auf die Motorhaube eines fahrenden Pkw. Der 25-jährige Lenker wurde verletzt und ins Spital eingeliefert, so die Polizei.

Gegen Wurzelstock

Ein nachfolgender Wagen war noch gegen den Wurzelstock des umgefallenen Baumes geprallt. Der 28-jährige Fahrer blieb unverletzt. Viele Feuerwehreinsätze standen am Mittwoch im Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen, Aufräumarbeiten und anderen Unwetterschäden.