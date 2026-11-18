Die Linzer erleben täglich, was in ihrem Stadtteil gut läuft und wo es Verbesserungen braucht. Deshalb ist Bürgermeister Dietmar Prammer direkt in die Stadtteile gekommen, um mit den Menschen vor Ort zu plaudern.

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Unter dem Motto "Dein Viertel. Deine Meinung." sprachen an fünf Terminen im Herbst Linzer Politiker mit der Bevölkerung über das Leben in den Stadtteilen. 450 Linzer haben eigene Vorschläge eingebracht bzw. bewertet, welche Anliegen ihnen besonders wichtig sind.

Die Stadtforschung hat diese Vorschläge anschließend mit den offenen Antworten aus der Bürger*innenbefragung 2026 abgeglichen. So entsteht ein genaueres Bild: Welche Themen beschäftigen die Menschen bei den Veranstaltungen und welche werden auch in der Befragung häufig angesprochen?

Mehr öffentlich

"Die Menschen erwarten, dass sich in ihrem Alltag etwas verbessert: sie wünschen sich mehr Grün und Schatten, bessere öffentliche Verbindungen und Plätze, an denen sie sich gerne aufhalten. Die Gespräche zeigen uns, wo wir auf dem richtigen Weg sind und wo wir nachlegen müssen. Diesen Auftrag nehmen wir mit: in die laufenden Projekte und in die nächsten Entscheidungen für unsere Stadt Linz", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

Häufigere Wochenendbusse

Die Anliegen aus dem Linzer Süden und dem Zentrum zeigen, dass neben neuen Verbindungen auch Fahrzeiten und Intervalle entscheidend sind. Die Verkehrsbelastung beim Mona-Lisa-Tunnel, eine schnellere Anbindung von Ebelsberg und Pichling sowie häufigere Wochenendbusse bleiben konkrete Aufgaben für die weitere Verkehrsplanung.

Mehr Begrünung für Neue Heimat

Der Wunsch nach mehr Grün ist ein Schwerpunkt in fast allen Stadtteilen. In der Neuen Heimat in Linz steigt der Wunsch nach mehr Begrünung durch die dirketen Gespräche von Rang 22 auf Rang eins. Im Linzer Norden rückt das Anliegen, keine weitere Verdichtung beziehungsweise Versiegelung durch Wohnbauprojekte vorzunehmen, von Rang 20 auf Rang 2.