Der Christmas Express fährt ab dem Wochenende wieder durch die Stadt.

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Der beliebte Hop-on-Hop-off-Weihnachtszug verbindet ab 21. November wieder die fünf Linzer Weihnachtsmärkte und ermöglicht eine bequeme Fahrt durch die vorweihnachtliche Innenstadt. Neu ist der Advent-Häppchenpass, der erstmals acht kulinarische Kostproben auf vier Märkten - der Markt im Klosterhof macht nicht mit - vereint. Beide Angebote lassen sich ideal kombinieren: Mit dem Weihnachtszug geht es von Markt zu Markt, wo Besucher mit dem Häppchenpass unterschiedliche Adventspezialitäten genießen können.

„9.000 Fahrgäste im vergangenen Jahr zeigen, wie beliebt unser Weihnachtszug ist. Er verbindet die fünf Adventmärkte kostenlos und macht den Besuch der Innenstadt besonders unkompliziert", sagt Vzbg. Martin Hajart (ÖVP).

Stempel für Bratwürstel & Beerenpunsch

Der Advent-Häppchenpass kostet 16,90 Euro und ist online und bei Linz Tourismus erhältlich. Er führt vom Weihnachtsmarkt im Volksgarten über den Christkindlmarkt am Hauptplatz und den Advent am Dom bis zum Wintermarkt am Pfarrplatz. Acht teilnehmende Betriebe bieten Kostproben an, darunter Bratwürstel, Schweinsbraten, Spiralerdäpfel, süße Spezialitäten und Beerenpunsch. Die Betriebe bestätigen jede Einlösung mit einem Stempel. Der Pass gilt bis einschließlich 23. Dezember 2026.

Der Zug fährt von 21. November bis 20. Dezember jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 15 und 19 Uhr im Halbstundentakt sowie zusätzlich am 8. Dezember.