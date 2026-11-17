Wenn man im Ausland jemanden Linz erklärt, dann erzählt man vom Ars Electronica Festival - die weltweite Bekanntheit schlägt sich auch in Zahlen nieder.

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Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums des Ars Electronica Center hat das Forschungsinstitut für Bankwesen der Johannes Kepler Universität Linz den volkswirtschaftlichen Impact von Ars Electronica untersucht. Das Ergebnis: Pro Jahr stößt Ars Electronica einen BIP-Effekt von rund 42 Millionen Euro an und schafft oder sichert 353 Vollzeitstellen. 28 Millionen Euro davon stammen aus dem laufenden Betrieb, 1,25 Millionen Euro aus Investitionen und 13 Millionen Euro aus touristischen Effekten.

Festival als Zugpferd

Die Studie belegt damit erstmals den ökonomischen Fußabdruck von Ars Electronica. Besonders stark wirken Festival und Center: Gemeinsam mit den Festivalpartnern bringen sie der regionalen Wirtschaft jährlich rund 12,2 Millionen Euro, von Hotellerie und Gastronomie bis zum Handel.

Ars Electronica Futurelab agiert eigenfinanziert

Getragen wird dieser Impact auch von den marktorientierten Bereichen: Das Ars Electronica Futurelab erwirtschaftet im Schnitt 4,1 Millionen Euro pro Jahr, Ars Electronica Solutions 4,9 Millionen Euro. Beide tragen damit maßgeblich zur Finanzierung des Gesamtunternehmens bei.

Zwischen 2023 und 2025 erzielte Ars Electronica stabile Gesamterträge von durchschnittlich rund 25,4 Millionen Euro pro Jahr. 38 Prozent stammen aus Basisabgeltung und Investitionszuschüssen der öffentlichen Hand. Festival und Prix sowie Center verfolgen einen Kultur- und Bildungsauftrag und sind dementsprechend auf öffentliche Mittel angewiesen. Aus durchschnittlich 8,7 Millionen Euro Basisfinanzierung der Stadt Linz entstehen jährlich rund 27,9 Millionen Euro BIP-relevante Wertschöpfung rein aus dem laufenden Betrieb– ein Multiplikator von 3,2.