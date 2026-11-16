Tödlicher Crash bei Kirchschlag: Mann bestreitet Mordabsicht vor Gericht in Linz

Psychiaterin attestierte Persönlichkeitsstörung aber auch Zurechnungsfähigkeit.

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Nachdem ein tödlicher Verkehrsunfall im Oktober 2024 bei Kirchschlag nahe Linz für die Staatsanwaltschaft absichtlich begangen worden sein dürfte, ist der Fahrer am Montag in Linz wegen Mordes und Mordversuchs vor Gericht gekommen. Er war 2025 wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verurteilt worden. Weil er später gesagt haben soll, in Suizidabsicht den Crash begangen zu haben, wurde der Prozess neu aufgerollt. Der Angeklagte bestreitet Mordabsichten.

Der mittlerweile 24-jährige Angeklagte war in den frühen Morgenstunden des 21. Oktober mit mindestens 85 km/h in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Der 58-jährige Lenker des Wagens kam dabei ums Leben, seine mitfahrende Lebensgefährtin wurde schwer verletzt, der Unfalllenker leicht. Nach der ersten Verurteilung vom Bezirksgericht soll der junge Mann während eines Aufenthalts im Neuromed-Campus in Linz gemeint haben, extra in das andere Auto gekracht zu sein, da er sich das Leben habe nehmen wollen. Der Tod des Unfallopfers sei ihm gleichgültig gewesen. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Linz die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Zusätzlich zur Strafe wegen Mordes hat sie auch die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt.

Horrorvorstellung jedes Autofahrers

"Es ist wohl die Horrorvorstellung jedes Autofahrers: Ein Frontalcrash mit hoher Geschwindigkeit", eröffnete der Staatsanwalt sein Plädoyer. Im angeklagten Fall hätte dieser Frontalcrash aber nicht passieren müssen, "er war absolut vermeidbar, es war kein Unfall, sondern ein gezieltes Steuern in den Gegenverkehr, das haben die wiederaufgenommenen Ermittlungen eindeutig ergeben", sagte er zu den Geschworenen. Die Folgen "waren dramatisch: Ein Toter und eine Schwerverletzte".

"Vermisse meinen Lebensgefährten jeden Tag"

Die Lebensgefährtin leidet noch heute an den Folgen, es gehe ihr "psychisch und körperlich schlecht", habe ständig Schmerzen. "Mein Leben war vor dem Unfall schöner, seitdem ist alles anders. Ich vermisse meinen Lebensgefährten jeden Tag", sagte sie. Ebenso wie die Tochter des Getöteten schloss sie sich mit 5.000 Euro Schadenersatz bzw. Teilschmerzensgeld dem Strafverfahren an.

Akute Suizidgefahr

Knapp ein Jahr nach dem Crash brachte ein Freund den Angeklagten wegen "akuter Suizidgefahr" in den Neuromed-Campus. Dort sagte er mehrmals, dass er sich mit dem Autounfall habe das Leben nehmen wollen, was mit den Insassen des anderen Pkw passiere, sei ihm egal gewesen, führte der Staatsanwalt weiter aus. Wegen Tatbegehungsgefahr wurde er in U-Haft genommen, da er nicht nur für sich, sondern auch für andere gefährlich sein könne. Laut Gutachten war er trotz psychischer Störung aber zum Zeitpunkt des Unfalls zurechnungsfähig.

Zurechnungsfähig, aber...

Vor Gericht führte die psychiatrische Sachverständige dann aus, dass der Angeklagte eine "kombinierte Persönlichkeitsstörung mit u.a. schizoiden und narzisstischen Anteilen" aufweise. Diese habe zwar keinen Einfluss auf seine Zurechnungsfähigkeit, aber die Störung sei so schwer, dass sie sich "ungünstig auf die Gefährdungsprognose auswirkt", meinte die Gutachterin. Aufgrund der Art der ihm vorgeworfenen Taten und der psychiatrischen Diagnose könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in geraumer Zeit Vergleichbares wie am 21. Oktober 2024 wiederhole. Durch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum könne dies aber "hintangehalten werden", so ihre Schlussfolgerung.

Bis heute nicht verarbeitet

"Was hat sich mein Mandant an jenem Tag im Oktober gedacht, oder hat er sich vielleicht gar nichts gedacht", das ist für den Verteidiger der entscheidende Punkt im Verfahren. "Nur die Gedankenwelt" des Angeklagten bilde Grundlage für eine Verurteilung. Sein Mandant habe "bis heute den Unfall nicht richtig verarbeitet", sagte der Verteidiger. So seien seine Selbstmordabsichten erst wegen des Unfalls entstanden, "weil er ein Menschenleben auf dem Gewissen hat". Er habe nicht mehr leben wollen, "alles ist ihm wurscht gewesen", interpretierte der Anwalt die Aussagen des Mandanten im Spital.

Bekannt sich "teilweise schuldig"

Der Angeklagte bekannte sich "teilweise schuldig", weil er den Unfall begangen hat, aber nicht wegen Mordes und Mordversuchs. "Es war wenig Verkehr, auf dem dreispurigen Straßenstück habe ich noch einen langsameren Pkw überholt, danach fehlt mir die Erinnerung." Er mutmaßte, in den frühen Morgenstunden übermüdet gewesen zu sein.

Pfleger als Zeugen

Als Zeugen geladenes Pflege- und ärztliches Personal des Spitals berichteten übereinstimmend, dass der Angeklagte ihnen den Unfall als Suizidversuch beschrieben hätte. "Er würde nicht noch einmal in den Gegenverkehr fahren, weil das schon einmal nicht funktioniert hat", erinnerte sich eine Pflegerin an ein Gespräch mit ihm. Auf sie habe das Gesagte von dem Mann so gewirkt, dass er die Wahrheit sage. Zum Ende des Beweisverfahrens beantragte der Verteidiger noch die Ladung einer Reihe von Zeugen. Seine Anträge wurden abgewiesen, ein Urteil wird am späten Abend erwarte