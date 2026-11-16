Agraria-Messe mit Jungbauern-Party in Wels

In Österreich sperren täglich neun Bauernhöfe zu. Messe in Wels wirbt für Hofübernahmen.

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Von 25. bis 28. November wird die Messe Agraria in Wels zum Treffpunkt der Land- und Forstwirtschaft. Keine andere Agrarmesse im deutschsprachigen Raum bietet 2026 mit 410 Ausstellern eine vergleichbare Themen- und Markenvielfalt, von Landtechnik und Grünland über Ackerbau und Forst bis zu Tierhaltung, Innenwirtschaft und Energie.

Mit der neuen Halle 22 verfügt die Messe Wels über das modernste Messegelände Österreichs. Auf 60.000 m² Ausstellungsfläche in acht nahtlos verbundenen Hallen ist Platz für alles, was Betriebe heute und morgen weiterbringt: Innovationen, Premieren und der direkte Austausch mit den Herstellern.

Live-Tierschauen

Es gibt Live-Tierschauen an allen vier Messetagen und viele Smart-Farming-Vorführungen. Am Donnerstag, 26. November stehen auf der Messe jene im Mittelpunkt, die die Höfe von morgen führen werden. Ein eigenes Programm mit Highlights und Partnern bietet jungen Landwirten Ideen, Austausch und am Abend eine große Party im Gustino-Festzelt.