Älteste Oberösterreicherin feiert heute ihre 106. Geburtstag

Ihr Geheimrezept? "Normal leben!"

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Wie wird man 106 Jahre alt? Auf die Frage von Landeshauptmann Thomas Stelzer, der der ältesten Oberösterreicherin persönlich zum Geburtstag gratulierte, hatte Hedwig Grögler eine einfache Antwort: "Normal leben!"

Als Hedwig Grögler am 16. November 1920 in Wien geboren wurde, war Österreichs Bundesverfassung gerade erst in Kraft getreten. Auch der Völkerbund nahm in diesem Jahr seine Arbeit auf. Seither hat sich die Welt grundlegend verändert – eine Entwicklung, die Hedwig Grögler mit großem Interesse verfolgt. Sie wuchs in Wien auf, heiratete 1940 und lebte später viele Jahre im Mürztal. Seit 2010 ist Gmunden ihr Zuhause. Beim Besuch von LH Stelzer waren ihr Sohn Walter mit seiner Frau Gusti dabei. Besonders stolz ist Grögler auf ihre Familie: Zu ihren zwei Söhnen kommen drei Enkelkinder, fünf Urenkel und fünf Ururenkel.

Täglich Nachrichten schauen

Auch die technische Entwicklung hat Hedwig Grögler über ihr langes Leben hinweg miterlebt – von den ersten Autos bis zum Handy, das sie heute selbst fleißig nutzt. Am Nachmittag gehört der Fernseher zum festen Programm: "Bundesland heute" ist für sie ein Pflichttermin, auch die ZIB 1 verfolgt sie regelmäßig. So kennt sie sich auch in der Politik bestens aus – Landeshauptmann Stelzer natürlich eingeschlossen. "Hedwig Grögler hat in 106 Jahren ein bewegtes Jahrhundert erlebt und mit ihrem Lebensweg auch unser Land mitgeprägt. Ihre Lebenserfahrung und die Zufriedenheit, mit der sie auf ihr Leben und ihre Familie blickt, beeindrucken mich sehr. Es ist mir eine große Ehre und Freude, ihr persönlich zu diesem außergewöhnlichen Geburtstag gratulieren zu dürfen. Für die kommende Zeit wünsche ich ihr von Herzen Gesundheit und viele schöne Stunden mit ihren Lieben", so LH Stelzer.