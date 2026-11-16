B 260: Umfahrung geht in die UVP

Die B 260 Umfahrung Airport Region liegt zur Umweltverträglichkeitsprüfung auf dem Tisch. Sieben Ortskerne in fünf Gemeinden sollen aufatmen.

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Am 3. November wurde das rund 20 Kilometer lange Projekt eingereicht. "Eine wachsende Region braucht eine Verkehrsinfrastruktur, die mit dieser Entwicklung Schritt hält", sagt LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Die rund 20 Kilometer lange Umfahrung soll die Ortskerne von Fischamend, Klein -Neusiedl, Schwadorf, Enzersdorf an der Fischa, Margarethen am Moos, Götzendorf und Pischelsdorf vom überregionalen Durchzugsverkehr entlasten und gleichzeitig die verkehrliche Erschließung der wachsenden Airport Region verbessern.

Die B 260 soll den überregionalen Verkehr künftig großräumig um die Ortskerne führen. Je nach Gemeinde wird eine Entlastung des lokalen Durchzugsverkehrs von rund 40 bis über 80 Prozent erwartet. In Fischamend könnten dadurch bis zu 5.200 Fahrzeuge täglich weniger unterwegs sein, in Klein-Neusiedl rund 2.000 und in Margarethen am Moos bis zu 8.000.

Die geplante Umfahrung ist rund 20 Kilometer lang. Sie führt von der B 9 östlich des Flughafengeländes bis zur B 60 bei Pischelsdorf. Vorgesehen sind unter anderem rund zwölf Brücken, drei Kreisverkehrsanlagen und rund 4,7 Kilometer Lärmschutzwände. Straßenbaudirektor Rainer Irschik erläuterte: "Bei einem Infrastrukturprojekt dieser Größenordnung ist eine sorgfältige und umfassende Planung die entscheidende Grundlage. Wir haben das Projekt über viele Jahre gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden und weiteren Beteiligten entwickelt. Neun Workshops, acht Planungsforen und elf Bürgerinformationsveranstaltungen haben dazu beigetragen, die unterschiedlichen Anforderungen zusammenzuführen. Im Rahmen des UVP-Verfahrens werden nun die Auswirkungen auf Umwelt, Natur, Wasser, Lärm etc. umfassend geprüft und die notwendigen Begleit- und Schutzmaßnahmen festgelegt."

Der überregionale Verkehr wird großräumig um Fischamend, Klein-Neusiedl, Schwadorf, Enzersdorf, Margarethen am Moos, Götzendorf und Pischelsdorf geführt. Im Großraum Schwechat ist die Bevölkerung zwischen 2002 und 2025 um rund 38 Prozent gewachsen, im Bezirk Bruck an der Leitha um rund 31 Prozent. Am Flughafen Wien arbeiten mehr als 23.500 Menschen in über 250 Unternehmen. Mit dem Office Park 4 NEXT entsteht zudem ein weiterer wichtiger Impuls für den Wirtschaftsstandort.

Weniger Verkehr

Der Durchzugsverkehr sinkt je nach Gemeinde um 40 bis über 80 Prozent. In Fischamend sind bis zu 5.200 Fahrzeuge täglich weniger unterwegs, in Margarethen am Moos bis zu 8.000. "Weniger Schwerverkehr, weniger Lärm und weniger Staubbelastung bedeuten mehr Lebensqualität", sagt Bürgermeister Werner Herbert (Marktgemeinde Enzersdorf an der Fischa).

Die Strecke führt von der B 9 zur B 60 und umfasst zwölf Brücken, drei Kreisverkehre und 4,7 Kilometer Lärmschutzwände.

250 Millionen

Die UVP dauert in erster Instanz eineinhalb bis zwei Jahre. Die Kosten liegen bei rund 250 Millionen Euro. Die Planung reicht 20 Jahre zurück.