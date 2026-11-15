Burgenland-Lösung
Flugrettung: Ostregion einig
Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) haben sich geeinigt: Ab 2028 wird jede Flugminute des Wiener Rettungshubschraubers im Burgenland verrechnet. Im Vorjahr waren es rund 1.600 Minuten.
Schon Ende August hatten sich Wien und Niederösterreich auf eine Abrechnung nach tatsächlichen Kosten statt einer Pauschale verständigt. Das Burgenland zieht nun nach.
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Teamwork im Osten
Christophorus 9 fliegt seit 2011 für Wien und Niederösterreich, das Burgenland wurde bisher nur fallweise mitbetreut. Hubschrauber und Pilot stellt der ÖAMTC, Sanitäter und Notärzte kommen von der Wiener Berufsrettung und vom Gesundheitsverbund.
Hacker nennt die 15a-Vereinbarung "ein starkes Zeichen gelebter Zusammenarbeit". Doskozil sagt: "Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie länderübergreifende Zusammenarbeit funktionieren soll: pragmatisch, partnerschaftlich und vor allem im Interesse der Menschen."
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