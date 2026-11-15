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ÖVP-lastiges Hearing

Salzburger Flughafen: FPÖ will "Großglockner-Hörl" nicht als Chef

Salzburg Airport
© Salzburg Airport
Die FPÖ stört sich an der Zusammensetzung der Hearing-Kommission.
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Die FPÖ will der Kür des langjährigen Chefs der Großglockner Hochalpenstraßen AG, Johannes Hörl, zum neuen Geschäftsführer des Salzburger Flughafens - zumindest vorerst - nicht zustimmen. "Insbesondere die Zusammensetzung der Hearing-Kommission sowie bekannt gewordene personelle Querverbindungen" würden Fragen aufwerfen, die vor einer Entscheidung nachvollziehbar geklärt werden müssten, so Landeshauptfraustellvertreterin Marlene Svazek in einer Aussendung am Sonntag.

Derzeit Frau im Chefsessel

Hörl war aus dem mehrstufigen Auswahlverfahren samt abschließendem Hearing überraschend als Erstgereihter hervorgegangen und hatte sich gegen die bisherige Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer durchgesetzt. Der Entscheidung, dass Hörl ab Oktober 2027 den größten Regionalflughafen Österreichs, den Salzburg Airport W. A. Mozart, leiten soll, könne man "nach aktuellem Informationsstand" nicht zustimmen, fordert Svazek Einsicht in entscheidungsrelevante Unterlagen.

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Starke ÖVP-Verbindung

Im Wesentlichen geht es um die Zusammensetzung der Hearing-Kommission. Laut Medienberichten haben vier von fünf Mitgliedern Verbindungen zur ÖVP. Die personellen Verbindungen innerhalb der Auswahlkommission seien ihr nicht bekannt gewesen, so Svazek. "Wer eine Personalentscheidung politisch mitträgt und mit seiner Unterschrift bestätigt, muss auch von deren ordnungsgemäßem Zustandekommen überzeugt sein können", begründete die FPÖ-Politikerin ihre Entscheidung.

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