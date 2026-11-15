Wien-Trip
Heidi & Tom: In diesem Luxus-Hotel nächtigen sie
Die deutsche Band Tokio Hotel rockt am Sonntag, 15.11. die Wiener Stadthalle. Davor ließen es sich der Gitarrist der Band, Tom Kaulitz, und seine Ehefrau Heidi Klum in Wien gutgehen.
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Köstlichkeiten in Wien
Schnitzel bei Figlmüller, Sachertortenverkostung am Zimmer und ein Bummel durch das bereits festlich geschmückte Wien: Tom und Heidi genossen ihren Aufenthalt in vollen Zügen.
Das kostet ihr Hotel
Dabei schienen sich die beiden auch besonders im Hotel wohlzufühlen. Das soll die neue Luxus-Herberge "Mandarin Oriental Vienna" sein. Tom und Heidi werden sich wohl in einer der schicken Suiten einquartieren haben lassen - eine solche Unterkunft gibt es ab 1.150 Euro zu haben - pro Nacht versteht sich.
Für Tom und Heidi gab es eine besondere Überraschung: Ihre Namen und "Tokio Hotel 2026" in die Kopfpölster gestickt. Das gefiel Heidi und sie zeigte es in einer Story.
Das Star-Foto des Tages
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Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.
© Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER
Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid.
© EPA
Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.
© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage
"Wetten, dass...?!" schon bald
Auch die Badewanne sagte Klum zu und so stieg sie mit Maske und Elektrolyt-Drink ins warme Nass. Ein paar Termine der Tour folgen noch in Düsseldorf, Paris und Madrid, bevor es am 5.12. für die Kaulitz-Brüder heißt "Wetten, dass..?!"
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