Sturm steigt direkt im CL-Play-off ein – Gegnerauslosung am 4. August

Sturm Graz greift erst Ende August ins internationale Geschehen ein. Der österreichische Meister steigt direkt im Champions-League-Play-off ein – Gegnerauslosung ist am 4. August.

Während Salzburg, Rapid oder Austria bereits im Juli im Europacup gefordert sind, beginnt die internationale Reise von Meister Sturm Graz später. Die Mannschaft von Neo-Trainer Jürgen Säumel steigt erst Ende August in das Champions-League-Play-off ein – eine Runde vor der Gruppenphase.

Auslosung bringt Klarheit am 4. August

Mögliche Gegner in der entscheidenden Quali-Runde sind unter anderem Celtic Glasgow, Bodö/Glimt, Roter Stern Belgrad oder Dynamo Kiew. Wer tatsächlich auf Sturm trifft, entscheidet sich bei der Auslosung am 4. August.

Volles Programm vor dem Play-off

Bevor es international ernst wird, beginnt der Pflichtspielbetrieb für Sturm bald in Österreich: Am Freitag wartet der ÖFB-Cup-Auftakt gegen Bischofshofen, eine Woche später startet die Bundesliga gegen den LASK. In der Liga will Sturm den Titel verteidigen – es wäre der dritte in Serie.

Hierländer über Siegermentalität

Kapitän Stefan Hierländer betont die Arbeit im Hintergrund: „Wir arbeiten tagtäglich daran, diesen Spirit im ganzen Klub entstehen zu lassen.“ Der 34-Jährige sieht den Erfolgsweg als langfristige Entwicklung: „Kontinuierlich oben zu stehen, ist auch ein Ziel, das erstrebenswert ist.“