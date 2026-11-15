Schon mehr als jeder zweite Senior zockt regelmäßig

Eine aktuelle Studie zeigt, dass Videospiele in Österreich längst ein Phänomen für alle Generationen sind – und ausgerechnet bei den Älteren für einen Rekord sorgen.

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Ob auf dem Weg zur Arbeit, abends auf der Couch oder im Wartezimmer beim Arzt: Videospiele sind aus dem Alltag der Österreicherinnen und Österreicher nicht mehr wegzudenken.

Wie aus den nun veröffentlichten Daten der europäischen "GameTrack"-Studie hervorgeht, greifen hierzulande rund 6,1 Millionen Menschen zwischen 6 und 75 Jahren zumindest gelegentlich zum Controller, zur Maus oder zum Smartphone. Das entspricht 78 Prozent der Bevölkerung – ein absoluter Spitzenwert im Vergleich von 16 untersuchten EU-Ländern, in denen der Schnitt bei 51 Prozent liegt.

Die ältere Generation holt jetzt auf

Für die wohl größte Überraschung der Erhebung sorgt der Blick auf die Altersstruktur. Während die höchste Spielintensität erwartungsgemäß bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren liegt, die im Schnitt fast 18 Stunden pro Woche spielen, zeigt sich bei der älteren Generation ein bemerkenswerter Trend: 54 Prozent der 65- bis 75-Jährigen in Österreich spielen Videospiele.

Damit liegt das Durchschnittsalter aller Gamerinnen und Gamer in Österreich mittlerweile bei 39 Jahren und somit deutlich über dem europäischen Schnitt von 34 Jahren. Insgesamt sind 84 Prozent der Spielenden erwachsen, und mit einem Frauenanteil von 49 Prozent ist das Hobby nahezu paritätisch zwischen den Geschlechtern verteilt.

77 Prozent bevorzugen Einzelspieler-Titel, während sich nur 26 Prozent in Online-Multiplayer-Gefechte stürzen. © Reuters

Das Smartphone als wichtigste Spielekonsole

Dass Gaming so tief in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen ist, liegt vor allem an der technischen Entwicklung. Es braucht heute keine teure Spezialhardware mehr, um einzusteigen.

64 Prozent der Befragten (rund fünf Millionen Menschen) nutzen Smartphone oder Tablet zum Spielen – meist für schnelle Karten-, Puzzle- oder Gelegenheitsspiele zwischendurch.

Auf dem PC spielen 34 Prozent, dicht gefolgt von klassischen Spielkonsolen mit 30 Prozent. Hier stehen vor allem aufwendigere Abenteuer-, Strategie-, Sport- und Rennspiele im Fokus.

Lieber allein als im Online-Gefecht

Die große Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher nutzt Videospiele der Studie zufolge zur Entspannung für sich allein. 77 Prozent bevorzugen Einzelspieler-Titel, während sich nur 26 Prozent in Online-Multiplayer-Gefechte stürzen.

Gekauft wird übrigens fast ausschließlich digital: 87 Prozent beziehen ihre Spiele über Downloads, App-Stores oder Abonnements. Im Schnitt verbringen die Menschen in Österreich acht Stunden und 31 Minuten pro Woche mit digitalen Spielen. Die Daten wurden im Auftrag des europäischen Branchenverbands Video Games Europe vom Marktforschungsinstitut Ipsos erhoben und vom Österreichischen Verband für Unterhaltungssoftware (OVUS) sowie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) präsentiert.