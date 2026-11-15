Links-Terroristen zündeten Auto von Journalist Reichelt an

Der Brand des Autos von Nius-Chef Julian Reichelt (46) in Berlin war ein politisch motivierter Terror-Anschlag. Auf einer linksradikalen Plattform ist nun ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

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Gegen 2.30 Uhr am Freitag stand der BMW des 46-Jährigen in Flammen und brannte vollständig aus. Bereits kurz nach der Tat hatte die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung bestätigt, woraufhin der Staatsschutz die Ermittlungen übernahm.

Bekennerschreiben auf linksradikaler Plattform

Auf einer linksradikalen Plattform veröffentlichten Unbekannte inzwischen ein Bekennerschreiben. Darin heißt es: "Wir haben letzte Nacht anlässlich der Gen-Z-Demo am Samstag in Berlin das Auto des Ex-Bild-Chefs Julian Reichelt angezündet". Einer konkreten Gruppierung lässt sich die anonyme Nachricht allerdings nicht zuordnen. Gegenüber der deutschen Bild erklärte eine Polizeisprecherin dazu: "Der Staatsschutz kennt das Schreiben und prüft es".

Polizei prüft mögliche Schutzmaßnahmen

Julian Reichelt selbst hatte bereits kurz nach dem Vorfall von einem "gezielten Anschlag" gesprochen. Auch der Staatsschutz war schon vor dem Auftauchen des Bekennerschreibens von einem möglichen politischen Motiv ausgegangen. Spezielle Maßnahmen zum Schutz des 46-Jährigen sowie der Nius-Redaktion existieren bisher jedoch nicht. Auf Bild-Nachfrage teilte die Polizei mit, dass die Ernsthaftigkeit und Schwere der Bedrohung geprüft würden und bei Bedarf zu Schutzmaßnahmen führen könnten.

Ermittlungen zum Tathergang dauern an

Nach Angaben von Reichelt wurde das Feuer gezielt mithilfe eines Brandbeschleunigers gelegt, der bei derartigen Taten oft an einem Reifen platziert werde, um von dort aus auf das gesamte Fahrzeug überzugreifen. Seitens der Polizei heißt es hingegen, dass die Brandermittlungen noch andauern und zum genauen Tathergang derzeit noch keine eindeutige Aussage getroffen werden könne.