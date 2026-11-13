AFD will Fußball-Weltmeister als Bundespräsident

Die AfD sorgt vor der Bundespräsidentenwahl für Aufregung. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und das ZDF am Freitag berichten, will die Partei einen Ex-Fußball-Weltmeister für das höchste Amt im Staat ins Rennen schicken.

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1990 holte der Verteidiger in Italien noch den Weltmeister-Pokal für Deutschland. Jetzt soll er für die AfD die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier antreten.

Die AfD bestätigt den Namen ihres Kandidaten bisher nicht offiziell. Er wird am Samstag in Berlin auf einer Klausurtagung von 30 AfD-Bundes- und Landespolitikern vorgestellt. Auf der Tagesordnung heißt es laut "Bild" lapidar: 12 bis 12.30 Uhr, Vorbereitung Bundespräsidentenwahl.

Berthold, der 62-mal das DFB-Trikot trug und später als Manager und TV-Experte arbeitete, sorgte in den letzten Jahren abseits des Platzes für Schlagzeilen. Während der Corona-Pandemie fiel er als lauter Kritiker der staatlichen Maßnahmen auf und sprach unter anderem auf einer "Querdenken"-Demo in Stuttgart.

Chancenlos gegen die Favoritin?

Gewählt wird das neue Staatsoberhaupt am 30. Jänner 2027 von der Bundesversammlung. Dass Weltmeister Berthold am Ende tatsächlich ins Schloss Bellevue einzieht, gilt laut ZDF und "ZEIT" allerdings als ausgeschlossen.

Die AfD hat in der Versammlung keine Mehrheit, die Kandidatur ist vor allem ein symbolisches Ausrufezeichen. Als große Favoritin auf das Präsidenten-Amt gilt laut den Medienberichten aktuell die CSU-Politikerin Ilse Aigner, die von Union und SPD unterstützt wird.