Jetzt bewerben
In diesem 850 Jahre alten Turm kann man gratis wohnen
Ein Zuhause mit spektakulärer Aussicht, historischem Charme und ganz ohne Miete: In Bad Wimpfen in Baden-Württemberg wird ein außergewöhnlicher Wohn- und Arbeitsplatz frei. Der berühmte Blaue Turm sucht einen neuen Türmer, der ab 1. März 2027 die jahrhundertealte Tradition fortführt.
Auch interessant
Das rund 58 Meter hohe Wahrzeichen wurde um 1170 als Teil der staufischen Kaiserpfalz errichtet. Wer einzieht, bekommt eine 53 Quadratmeter große Wohnung mit Zimmer, Kochnische und Bad kostenlos zur Verfügung gestellt. Lediglich die Nebenkosten sind selbst zu bezahlen. Ein reguläres Gehalt gibt es allerdings nicht: Der Türmer verdient sein Geld über die Eintrittsgelder der Besucher, an denen er beteiligt wird.
Das sind die Aufgaben
Zu den Aufgaben gehören der Empfang der Gäste, das Kassieren des Eintritts und die Betreuung des historischen Bauwerks. Dafür braucht es neben körperlicher Fitness und Schwindelfreiheit vor allem Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Interesse an der Geschichte der Stadt. Denn bis zur Wohnung führen 134 Stufen – auch Einkäufe müssen hinaufgetragen werden.
Die bisherige Türmerin Blanca Knodel (75) verabschiedet sich nach mehr als 30 Jahren. Sie lebt seit 1996 im Turm. Bewerbungen mit Lebenslauf und persönlichem Schreiben sind bis 31. Dezember 2026 per E-Mail an buergermeister@badwimpfen.de möglich.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden