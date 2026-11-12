Unglaublich! Frau kassiert Strafe fürs Sitzen auf Bank

Ein kurzer Moment zum Durchatmen wurde für eine 31-Jährige aus Gelsenkirchen teuer: Weil sie sich ohne Kind auf eine Bank bei einem Spielplatz setzte, bekam sie eine Strafe von 25 Euro. Die Stadt verteidigt das Vorgehen ihrer Mitarbeiter.

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Eigentlich wollte sie nur kurz zur Ruhe kommen und telefonieren. Doch statt einer Pause gab es für eine Frau aus Gelsenkirchen eine unangenehme Überraschung: Drei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes stellten sie zur Rede und verhängten ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro.

Die 31-Jährige hatte sich Ende Oktober auf eine Bank im Glückaufpark gesetzt. Nach eigenen Angaben war sie aufgewühlt, weinte und telefonierte gerade mit ihrer Tante. Die Ordnungskräfte wollten zunächst wissen, ob zwei Kinder, die auf dem Spielplatz spielten, zu ihr gehörten. Als sie das verneinte, verlangten sie ihren Ausweis.

Diese Regel wurde der Frau zum Verhängnis

Der Grund für die Strafe ist eine Vorschrift in der Gelsenkirchener Ordnungsverordnung. Laut Paragraf 12 sind Kinderspielplätze grundsätzlich Kindern bis 14 Jahren vorbehalten. Erwachsene dürfen sich dort nur aufhalten, wenn sie Erziehungsberechtigte oder Aufsichtspersonen der anwesenden Kinder sind.

Laut Paragraf 12 sind Kinderspielplätze grundsätzlich Kindern bis 14 Jahren vorbehalten. © Getty Images

Das bedeutet: Auch wer sich lediglich auf eine Spielplatzbank setzen möchte, darf das ohne ein begleitendes Kind eigentlich nicht. Ein Schild weist zwar auf die Regeln und die Altersgrenze hin, macht aber nicht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Erwachsene ohne Kinder dort nicht einmal auf einer Bank sitzen dürfen.

Die Frau kann das Vorgehen nicht nachvollziehen. Gegenüber der "WAZ" sagte sie, ein einfacher Hinweis hätte gereicht: "Es hätte doch gereicht, mir zu sagen, hier dürfen Sie nicht sitzen." Ihr Appell: "Gesetze und Menschlichkeit sollten sich nicht gegenseitig ausschließen."

Stadt verteidigt 25-Euro-Strafe

Auch wer sich lediglich auf eine Spielplatzbank setzen möchte, darf das ohne ein begleitendes Kind eigentlich nicht. © Getty Images

Die Stadt Gelsenkirchen sieht hingegen keinen Fehler bei ihren Mitarbeitern. Der Kommunale Ordnungsdienst müsse die geltenden Vorschriften kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden. Stadtsprecher Martin Schulmann bezeichnete das Verwarngeld von 25 Euro als "vergleichsweise milde und verhältnismäßige Maßnahme".

Auch Vorwürfe über einen unangemessenen Umgangston wies die Stadt nach einer Überprüfung zurück.

Die 31-Jährige hat die 25 Euro mittlerweile bezahlt. Nicht, weil sie die Strafe einsieht, sondern weil sie laut "WAZ" verhindern wollte, dass noch weitere Kosten auf sie zukommen.